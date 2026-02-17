Getty Images Sport
Liam Rosenior recibe la brutal noticia de que pronto será despedido del Chelsea por un exjugador de los Blues, a pesar de su buen comienzo
Rosenior comienza con fuerza
A pesar de no haber demostrado aún su valía al más alto nivel, este técnico de 41 años ha supervisado una transición fluida tras el despido de Enzo Maresca, sumando 13 de los 15 puntos posibles en la Premier League y logrando una inesperada victoria a domicilio ante el Nápoles en la Liga de Campeones, lo que garantizó al equipo un importantísimo puesto entre los ocho primeros en la fase de liga. La única mancha en su historial hasta ahora es la derrota por la mínima en la semifinal de la Carabao Cup ante el favorito Arsenal en la eliminatoria a doble partido, mientras que en el último partido de liga el Chelsea desperdició una ventaja de dos goles y empató con el Leeds. Sin embargo, los londinenses se recuperaron de ese revés con una cómoda victoria sobre el Hull, antiguo club de Rosenior, el viernes por la noche, lo que les valió el pase a la quinta ronda de la FA Cup.
El exjugador del Blue pide coherencia
A pesar de ese buen comienzo, el exjugador del Chelsea Emmanuel Petit cree que la forma impredecible en que se gestiona el club hace que el éxito a largo plazo esté lejos de estar garantizado. «¿Podrá Liam Rosenior ganar alguna vez un título de la Premier League con el Chelsea? Han estado cambiando de jugadores cada año. Por lo tanto, la consistencia y la estabilidad son muy importantes si se quiere ganar algo», afirmó a través de Ignition Casino.
«Hay que confiar en los jugadores, tener una visión y mantenerla. No importa si hay que atravesar túneles oscuros, hay que seguir adelante. Hay que creer en ello. Hay que enviar un mensaje al vestuario: pase lo que pase en el campo, aunque obtengamos malos resultados, nos mantenemos fieles a nuestras ideas. El Liverpool lo hizo y ganó trofeos. El City lo hizo y ganó trofeos. El Arsenal lleva años haciéndolo y no está lejos de ganar. Lo veremos al final de la temporada».
Rosenior envió una advertencia de despido.
El excentrocampista ganador de la Copa del Mundo, que también jugó en el Arsenal, advirtió a Rosenior que solo le separan «tres o cuatro» resultados negativos de ser despedido, tal es la naturaleza de la bestia del Chelsea.
«Fíjate en el Manchester United, fíjate en el Tottenham, fíjate en el Chelsea, en todos esos clubes», continuó el francés. «Han cambiado de jugadores y de entrenadores tantas veces. ¿Y de repente quieres que ganen el título? ¿Y me preguntas si Liam Rosenior es capaz de ganar el título con el Chelsea? No estoy seguro de si seguirá siendo el entrenador dentro de diez meses. Si tiene tres o cuatro malos resultados seguidos, no me sorprendería que la directiva lo despidiera».
Una forma de aliviar la presión
Teniendo en cuenta la facilidad con la que los propietarios del Chelsea, BlueCo, han tomado decisiones drásticas, es difícil rebatir el argumento de Petit. Rosenior es ya el quinto entrenador permanente del club desde su adquisición en 2022, y dos trofeos no fueron suficientes para mantener a su predecesor, Maresca, en el cargo, aunque hubo mucho más detrás de las cámaras.
El inglés parece muy consciente de que ganar partidos es la única forma de evitar la presión. Recientemente, dijo lo siguiente sobre el escrutinio al que está sometido: «Mi motivación es simplemente hacer que este club tenga el mayor éxito posible y ganar el próximo partido. Toda mi energía y mi tiempo se centran en mis jugadores, en el equipo, en la forma en que hacemos las reuniones del equipo y en la forma en que entrenamos. Lo demás son solo ruidos, y de todos modos no puedo influir en ello, salvo ganando partidos de fútbol». Rosenior esperará continuar con su buen comienzo cuando los Blues reciban al Burnley, que está pasando por dificultades, el sábado.
