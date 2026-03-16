Liam Rosenior confirma que tiene una reunión programada con la PGMOL tras un extraño momento de consulta con el árbitro antes del partido contra el Newcastle

A pesar del gran revuelo que ha suscitado la reunión previa al partido, el entrenador se apresuró a restarle importancia al gesto, insistiendo en que se trataba simplemente de una muestra de solidaridad del equipo. Rechazó rotundamente cualquier insinuación de intención maliciosa hacia los árbitros.

«Creo que, en cuanto a la reunión, se le ha dado demasiada importancia, para ser sincero», añadió. «Es una cosa muy pequeña entre muchas, muchas cosas serias que tenemos que abordar, como el importantísimo partido de mañana contra el PSG. En cuanto a la reunión, los chicos siempre han querido mostrar unidad y cohesión. Creo que seguirán haciéndolo. Lo que no queremos es crear enemistades ni atraer la atención sobre nosotros. Y mañana decidiremos en el campo cómo lo hacemos».