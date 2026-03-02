Getty Images Sport
Traducido por
Lesión de Florian Wirtz: Arne Slot ofrece información actualizada antes del doble partido del Liverpool contra el Wolverhampton en la Premier League y la FA Cup
Wirtz fuera de juego tras una racha de gran forma
El jugador de 22 años había estado en plena forma antes de su contratiempo, anotando cuatro goles y dos asistencias durante una impresionante racha en enero. Sin embargo, un problema de espalda sufrido durante el calentamiento previo al partido contra el Nottingham Forest ha frenado su impulso. En declaraciones a los periodistas el lunes, Slot se mostró cauto sobre una posible fecha de regreso, admitiendo que el calendario inmediato probablemente sea demasiado pronto para arriesgar al centrocampista.
- Getty Images Sport
Slot proporciona un calendario para la estrella alemana
«No hay nada diferente a lo que dije después del partido», respondió Slot cuando le preguntaron por Wirtz en la rueda de prensa previa al partido celebrada el lunes por la mañana. «Probablemente el partido de mañana llegue demasiado pronto, y quizá también el del fin de semana. Esperamos que vuelva la semana que viene». El entrenador ya había explicado la dificultad de la situación antes del partido contra el West Ham: «En este momento, no lo sé. Normalmente, cuando digo eso, lo sé y no quiero compartirlo. Pero esta vez, sinceramente, no lo sé».
El técnico del Liverpool no dudó en elogiar a Wirtz por su resistencia hasta el momento, señalando las exigencias físicas que supone la transición al fútbol inglés. Slot comentó: «Es un gran logro para Wirtz mantenerse en forma durante tanto tiempo, porque tuvo que dar un salto desde donde jugaba hasta la Premier League y el Liverpool. El hecho de que se haya mantenido en forma durante tanto tiempo dice mucho de su mentalidad y su ritmo de trabajo. Es una decepción para él y para nosotros, porque últimamente ha jugado muy, muy bien».
El regreso de Frimpong refuerza la defensa
Aunque Wirtz sigue fuera, hubo mejores noticias con respecto a su compañero Jeremie Frimpong, fichado este verano, que volvió a la acción contra el West Ham como suplente. Slot expresó su alivio por tener más opciones en las posiciones de lateral, aunque advirtió que hay que controlar cuidadosamente sus minutos tras un mes de baja. «El lateral derecho no es la única posición en la que hemos tenido problemas, pero es la que más destaca», explicó el holandés.
Slot añadió: «Es estupendo tener de vuelta a Jeremie. Tenemos que tener en cuenta muchos partidos, especialmente a los jugadores que regresan de lesiones. Pero ahora sabemos la importancia que tiene cada partido. Sin embargo, no soy el único que piensa así. Prefiero gestionar los minutos que puede jugar en lugar de verlo con el equipo médico».
- Getty Images Sport
Slot en la doble jornada de los Wolves
El Liverpool se enfrenta a la inusual tarea de jugar dos veces contra el Wolverhampton en cuatro días en el mismo estadio, primero en la liga el martes y luego en la quinta ronda de la FA Cup el viernes. Slot descartó la idea de que el calendario repetitivo fuera una desventaja y se centró en la ventaja táctica que proporciona a su equipo técnico. Cuando se le preguntó sobre la peculiaridad del calendario, Slot dijo: «Normalmente, a los únicos que les resulta útil es a los analistas y a mí. Nos permite analizarlos».
A pesar de la ausencia de su mediocampista de 116 millones de libras, se espera que el Liverpool se deshaga del Wolves, que actualmente ocupa el último lugar de la tabla. Wirtz ha marcado seis goles y ha dado ocho asistencias en 35 partidos esta temporada, y el equipo médico del club tiene la esperanza de que pueda regresar para el partido de la Liga de Campeones contra el Galatasaray la próxima semana. Por ahora, Slot tendrá que confiar en la profundidad de su plantilla para mantener la lucha por los títulos en múltiples frentes a medida que la temporada llega a su fin.
Anuncios