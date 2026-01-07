Getty Images Sport
Lennart Karl se disculpa con los directivos del Bayern Múnich por los comentarios 'desafortunados' sobre el traspaso al Real Madrid, mientras que la sensación de 17 años sigue adelante rápidamente con una actuación de dos goles en un partido amistoso
Freund minimiza rumores de transferencia
El director deportivo del Bayern Munich, Christoph Freund, se movió rápidamente para proteger a su joven promesa de un mayor escrutinio, revelando que Karl emitió una disculpa inmediata por su reciente indiscreción en los medios. El joven causó revuelo dentro de la afición la semana pasada cuando discutió abiertamente su hoja de ruta profesional, que incluía una futura salida del Allianz Arena antes de establecerse completamente en el primer equipo.
Sin embargo, Freund insistió en que los comentarios fueron resultado de la ingenuidad juvenil más que de una falta de compromiso con los líderes de la Bundesliga. Hablando después del amistoso de mitad de temporada del club en Austria, el director deportivo explicó que el problema se había resuelto internamente tras una conversación con el jugador.
“Creo que así es Lenny. Cualquiera que conozca a Lenny sabe eso. Así es como juega al fútbol también”, dijo Freund a los periodistas. “Lleva el corazón en la mano, no le importa nada, como decimos aquí, incluso en el campo. Habla como un chico de 17 años. Se dio cuenta de inmediato de que fue desafortunado. Se disculpó al día siguiente y hablamos sobre ello.”
Freund enfatizó que el club está encantado con el desarrollo del extremo y su actual felicidad en Múnich, atribuyendo las declaraciones a una afinidad infantil por el lado español en lugar de un deseo activo de irse.
“Él dijo: ‘Eso no es lo que quise decir en absoluto’ - Se siente extremadamente cómodo en el FC Bayern”, continuó Freund. “Realmente está disfrutando de este tiempo. De niño, tuvo una prueba con el Real Madrid – ese era su club soñado. Le preguntaron cuál era su club soñado además del FC Bayern. Tiene 17 años y está muy feliz en el FC Bayern. Y estamos muy felices de que esté con nosotros.”
Los comentarios polémicos
La saga comenzó la semana pasada cuando Karl, quien ha sido señalado como uno de los talentos más brillantes del fútbol alemán, dio una entrevista sincera sobre sus ambiciones a largo plazo. A pesar de estar en el inicio de su carrera profesional, el delantero delineó una trayectoria específica que inquietó a algunos seguidores.
“El FC Bayern es un club muy grande. Es un sueño jugar allí,” dijo Karl. “Pero en algún momento, definitivamente quiero ir al Real Madrid. Ese es mi club de ensueño, pero eso queda entre nosotros. Por supuesto, el Bayern es algo muy especial y es muy divertido.”
Karl brilla en la goleada de Salzburgo
Decidido a dejar que su fútbol hablara, Karl ofreció una actuación deslumbrante en el campo solo unos días después de la controversia. El Bayern se enfrentó al Salzburgo el martes en su último partido de preparación antes de que se reanude la Bundesliga, asegurando una victoria contundente por 5-0.
Mientras que el fichaje de verano Hiroki Ito abrió el marcador con un voleado desviado poco antes del descanso, la segunda mitad perteneció a los graduados de la academia. El entrenador Vincent Kompany rotó a todo su XI en el descanso, introduciendo a Karl junto a sus compañeros prospectos Felipe Chavez y Tom Bischof.
Karl no perdió tiempo en dejar su huella. En el minuto 71, duplicó la ventaja del Bayern, aprovechando un pase preciso de Chavez para definir con calma. Cuatro minutos después, se convirtió en asistente, pasando el balón a Chavez para que lo empujara y sellara el 3-0, terminando efectivamente el partido.
Díaz proporciona el servicio
El joven no terminó allí. En los minutos finales, anotó su segundo gol de la noche. Luis Díaz, quien entró como suplente en el segundo tiempo, entregó un excelente centro al segundo palo donde Karl esperaba para completar su doblete. Fue una actuación clínica que mostró exactamente por qué el Bayern está tan interesado en retener sus servicios a pesar de su admiración por el Santiago Bernabéu.
Díaz fue instrumental en la ráfaga tardía de goles, también proporcionando la asistencia para el quinto gol en el tiempo de descuento. El delicado toque del colombiano encontró a Bischof, quien selló la goleada para culminar un exitoso ensayo general para el equipo de Kompany.
Los bávaros ahora centrarán su atención en la acción competitiva, mientras se preparan para recibir al Wolfsburgo el domingo en su primer partido de la Bundesliga de 2026. Para Karl, el objetivo será mantener su lugar en el equipo y asegurarse de que los futuros titulares se centren en sus hazañas goleadoras en lugar de sus sueños de traspaso.
