Una extraña contradicción ha surgido en la floreciente carrera del prodigio alemán Karl. Menos de dos semanas después de que el delantero de 17 años se vio obligado a disculparse por coquetear públicamente con un futuro traspaso al Real Madrid, un nuevo video ha complicado su supuesta lealtad madridista. La grabación, capturada en el vestuario del Bayern Múnich, enfoca el equipamiento de Karl, revelando un par de espinilleras personalizadas que presentan una imagen prominente de Messi junto al inspirador lema "aprendiendo de los mejores".

Para un jugador apodado "el Messi alemán" por los medios, idolatrar al ganador de la Copa del Mundo argentina no es exactamente un crimen. Sin embargo, la imagen de lucir el rostro del mejor jugador de la historia del Barcelona mientras al mismo tiempo corteja a sus acérrimos rivales, el Madrid, ha dejado a los seguidores rascándose la cabeza. En el mundo tribal del fútbol español, adorar a Messi mientras se sueña con el Santiago Bernabéu es un pecado capital, añadiendo una capa de confusión a la narrativa que rodea a uno de los prospectos más calientes de Europa.

A pesar de la confusión, las espinilleras parecen funcionar de maravilla ya que la sensación adolescente anotó un gol impresionante cuando el Bayern venció al Koln 3-1 el miércoles, enviando el balón al ángulo superior para cerrar el marcador en el choque de la Bundesliga.