'Le Professeur', fe en la juventud y confianza en el proceso: ¿Qué debería esperar el Chelsea del nuevo entrenador Liam Rosenior?

Hay una sensación nostálgica en el despido repentino de un entrenador por parte del Chelsea y la apresurada búsqueda de un sucesor a mitad de temporada. La diferencia en esta ocasión es que no son un equipo repleto de jugadores de clase mundial en busca del título de la Premier League, sino un conjunto mediocre de jóvenes promesas con pocas esperanzas de éxito inmediato.

Cuando Roman Abramovich dirigía Chelsea, eran una fuerza a tener en cuenta. No había un precio que no estuvieran dispuestos a pagar para obtener lo que querían. El club todavía tiene propietarios adinerados, pero incluso con las restricciones impuestas por el PSR de la Premier League y el FFP de la UEFA, sus ambiciones son un poco diferentes.

Todo lo que sale de Chelsea sugiere que están construyendo para el largo plazo, no para el aquí y ahora. Los resultados solo importan hasta cierto punto en lugar de dictar la política. Se trata del desarrollo y progreso de sus activos, lo cual es clave.

Es por eso que BlueCo ha decidido tomar al entrenador en jefe de su segundo club, el equipo Strasbourg de la Ligue 1, y colocarle a cargo de su hijo predilecto. Liam Rosenior, el inglés de 41 años que fue contratado en 2024 para reemplazar a Patrick Vieira, ahora tendrá la oportunidad de suceder a Enzo Maresca en Stamford Bridge.

La mayoría de los fanáticos del fútbol inglés que recuerdan a Rosenior lo conocerán como un defensor que pasó su carrera como jugador alternando entre la Premier League y el Championship, dedicándose a ser comentarista antes de comenzar a entrenar en la segunda categoría. Pero, ¿qué va a aportar a Chelsea como su nuevo entrenador en jefe?

  • Huddersfield Town v Derby County - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    La aprobación de Rooney

    Cuando Rosenior se unió al elenco rotativo de comentaristas de Sky Sports en 2018, lo combinó con el trabajo de asistente de gerente del equipo sub-23 de Brighton (porque, ¿de qué sirve una contratación en Chelsea en 2026 sin tener algo de experiencia con las Gaviotas en tu CV, verdad?...). Un año después, fue nombrado como 'entrenador especialista del primer equipo' en el equipo de Phillip Cocu en Derby.

    Los Rams describieron las fortalezas de Rosenior en detalle durante su declaración anunciando su llegada: "La posición de Rosenior en el personal del primer equipo será, además de trabajar con los jugadores en el campo de entrenamiento con un énfasis particular en el desarrollo individual del talento joven emergente, verlo desempeñar un papel destacado en el análisis previo a los partidos del oponente junto con los departamentos de scouting y análisis. También estará bien posicionado para ofrecer consejos y orientación desde su propia carrera como jugador, la gran mayoría de la cual se jugó en la Premier League y el Championship, para ayudar a gestionar el amplio número y los desafíos de programación presentados a lo largo de la campaña".

    Cocu dejó Derby en 2020, y entonces Rosenior sirvió como asistente del nuevo jefe Wayne Rooney, quien colgó las botas para dar sus primeros pasos en la gestión. Los dos trabajaron en conjunto de manera excelente, con Rooney relajado en su enfoque y Rosenior a menudo merodeando por el borde del área técnica con instrucciones tácticas.

    "Ha tomado riesgos, y con suerte eso dará frutos porque creo que Liam es tan buen entrenador como con los que he trabajado," dijo Rooney en el 'Wayne Rooney Show' de la BBC el lunes. "Su detalle, cómo aborda el día a día, es tan bueno como con los que he trabajado.

    "Liam fue tan importante para mí. Fue increíble en su habilidad para entrenar. Yo era más el mánager y lidiaba con los jugadores y todo. Así que aprendí mucho de él desde ese punto de vista y luego creo que ha hecho un gran trabajo en general."

  • Liam Delap Liam RoseniorGetty Images

    Desarrollo juvenil

    El primer puesto de tiempo completo de Rosenior como entrenador principal fue en el equipo del Championship Hull City, al que llevó a un séptimo lugar en la temporada 2023-24 y que fue ampliamente visto como un equipo que superó sus expectativas. Durante ese tiempo, se apoyó mucho en el uso de jugadores jóvenes, incluyendo al actual delantero del Chelsea Liam Delap, los excentrocampistas del Liverpool Tyler Morton y Fabio Carvalho, y el defensor Jacob Greaves, quien fue vendido al Ipswich Town al final de esa temporada por £15 millones iniciales.

    Desde el verano de 2024, Rosenior ha sido entrenador principal del Estrasburgo en la Ligue 1. Su plantilla esta temporada es la más joven de la primera división de Francia, con una edad promedio de 22.6 años, casi un año menos que el siguiente equipo en esa clasificación (Auxerre con 23.5). Aunque esto es parte del proyecto deportivo más amplio de BlueCo, y se ve en Francia como un apoyo al Chelsea más que a cualquier otra cosa, desarrollar a los jóvenes es claramente parte de la filosofía propia de Rosenior también. La esperanza es que aporte un nivel de madurez a un vestuario que tiene un grave problema disciplinario en el campo.

    "¿Soy un gerente o un entrenador? Soy ambos", dijo Rosenior a ITV. "Entrenar es educar, entrenar es querer mejorar a los jugadores en un nivel técnico y táctico. La gestión es asegurar que tienes una cultura fuerte, que tus jugadores tienen reglas y regulaciones, y los gestionas de la manera correcta. En inglés, 'manage', si divides las dos palabras, es 'man' y 'age'. Estás envejeciendo a los hombres."

  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-ANGERSAFP

    ¿Qué tácticas y formación utiliza Rosenior?

    Una de las principales críticas de los aficionados del Chelsea hacia Maresca era su inflexibilidad táctica. Normalmente se alineaban en un 4-2-3-1, con al menos un lateral invertido para crear superioridades en el mediocampo. Exceptuando alguna variación ocasional, su equipo era predecible y susceptible a actuaciones apagadas contra bloqueos bajos. Necesitaban amplios espacios frente a ellos para crear oportunidades y marcar goles a voluntad.

    Rosenior, al igual que Maresca, quiere que sus equipos jueguen desde atrás, independientemente del oponente y la situación, con opciones casi siempre disponibles en todo el campo. A menudo habla de la 'valentía' con el balón y quiere que sus jugadores se comprometan por completo. Eso podría irritar a la afición de Stamford Bridge, que prefiere un fútbol de ritmo más rápido, incluso si eso significa menos posesión y tener que replegarse en ocasiones. No habrá mucha paciencia en estos partidos en casa, especialmente si los defensores del Chelsea continúan cometiendo errores evidentes con el balón.

    Durante la mayor parte de 2025-26, Rosenior, apodado 'Le Professeur', ha alineado a Estrasburgo en un sistema fluido 3-4-3, con el veloz delantero de 1.95 m Emmanuel Emegha, quien se unirá al Chelsea este verano, liderando la línea como capitán cuando está en forma. Promedian la séptima posesión más alta en la Ligue 1 con un 52.9 por ciento y son capaces de descomponer equipos tanto cuando dominan como jugando en transición. Estrasburgo también es conocido por utilizar formaciones más ortodoxas de cuatro en el fondo, y no hay garantía de que Rosenior se aferre a un solo sistema como lo hizo desafortunadamente Ruben Amorim en el Manchester United.

    A pesar de la juventud del Estrasburgo, Rosenior ha madurado a muchos de sus mejores jugadores. La temporada pasada, el cedido por el Chelsea Andrey Santos se anunció como uno de los mejores talentos de la Ligue 1 antes de regresar al equipo principal de Maresca para esta campaña. Incluso con el club actuando como nutriente para el Chelsea y con los aficionados protestando en contra, los jugadores y el entrenador del Estrasburgo han superado el ruido, asegurando un regreso a Europa para esta temporada, donde vencieron al Crystal Palace y terminaron primeros en la fase de grupos de la Conference League.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-STRASBOURGAFP

    Impresionando a Luis Enrique

    Una de las grandes hazañas de Estrasburgo bajo Rosenior llegó en octubre cuando lograron un empate 3-3 contra los campeones de Europa, el Paris Saint-Germain, en el Parc des Princes. Sorprendentemente, los visitantes eran merecedores de su ventaja de 3-1 en un momento dado.

    Durante más de una hora en la capital francesa, Estrasburgo fue el mejor equipo. Se mantuvieron fieles a sus principios e intentaron superar a los anfitriones, buscando vencer una presión agresiva siempre que fuera posible y dictar el juego a su manera. Casi lograron los tres puntos, pero tuvieron que conformarse con uno.

    "Me impresionó el trabajo de Liam," dijo el entrenador del PSG, Luis Enrique, después del partido refiriéndose a Rosenior. "Sabía que el partido sería difícil. Comenzamos bien mostrando superioridad con y sin el balón, pero el final de la primera mitad fue pobre. Mejoramos después del descanso y las etapas finales fueron muy positivas. Mi primera impresión es que Estrasburgo es uno de los mejores equipos en la Ligue 1, en la forma en que juegan."

  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-LE HAVREAFP

    Inconvenientes y desventajas

    Como con cualquier otro entrenador, Rosenior tiene sus defectos y no es perfecto. Las principales críticas a Estrasburgo esta temporada han sido perder impulso al final de los partidos, mientras que el equipo estaba bastante agotado para cuando llegó el receso de invierno en Francia.

    Cuando la intensidad sofocante de Estrasburgo tiene éxito, es fantástico de ver. Pero cuando los oponentes lo controlan, son vulnerables. Ha habido muchas ocasiones en las que su entusiasmo juvenil les ha jugado una mala pasada, y se ha permitido que cabezas inmaduras se caigan. La estrategia de referencia generalmente no cambia, con la prensa francesa cuestionando si Rosenior tiene un 'plan B' durante los partidos cuando la marea se vuelve en su contra.

    El Estrasburgo de Rosenior tiende a tener problemas en los partidos fuera de casa sin el apoyo de su apasionada afición en el Stade de la Meinau. La contrapartida obvia es que sus equipos pueden convertir su propio estadio en una fortaleza, pero en un club como el Chelsea, eso se espera como algo dado.

    Casi inevitablemente habrá un partido con cierta humillación al intentar salir jugando desde atrás. Igualmente, debería haber goles de equipo que sean un deleite para ver. Es un sistema de riesgo-recompensa por el que Rosenior vive y muere. Cómo se desempeñará en la olla a presión de uno de los clubes más grandes del mundo está por verse.

  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-STRASBOURGAFP

    Gran oportunidad

    Rosenior, nacido en Wandsworth, se convierte en el segundo entrenador negro de la historia de Chelsea, siguiendo los pasos del gran Ruud Gullit. En un momento en que tantos entrenadores negros, y mucho menos los entrenadores negros británicos, luchan por ser considerados para los trabajos más importantes del juego, es un triunfo que Rosenior haya llegado hasta aquí.

    Chelsea como club tiene una historia larga y complicada con el racismo que se remonta a décadas atrás. En tiempos más recientes, han buscado activamente enmendarse y limpiar una imagen que alguna vez los empañó. En 2023, encargaron un documental llamado 'Blue Is The Colour', explorando cómo los aficionados de diferentes orígenes ven el problema.

    La historia moderna de Chelsea ha sido escrita por muchos jugadores negros. Xaymaca Awoyungbo, la persona detrás del documental, dijo a The Athletic: "Definitivamente me he sentido bienvenido (en Chelsea). Las experiencias de las personas en el documental son reales, pero, como dice uno de los aficionados al final, tuvimos jugadores como (Didier) Drogba, (Michael) Essien, Mikel (John Obi) que mostraron una imagen diferente de Chelsea. Nunca sentí como, '¿Perteneceré aquí?'. Era más bien la historia lo que me hacía sentir inseguro. Personalmente, ir a los partidos nunca fue un problema (en ese sentido)."

    Paul Canoville fue el primer jugador negro de Chelsea durante la década de 1980, y aunque recibió abusos racistas en ese momento, ha dedicado gran parte de su vida a su fundación homónima y es visto como una voz clave en la lucha del club contra la discriminación. Canoville dijo al Daily Telegraph: "Lo que realmente me impresiona de Liam es que creció y jugó no muy lejos de aquí (Chelsea), conoce esta comunidad. Su padre Leroy tiene un MBE por su trabajo luchando contra la discriminación en el deporte. Eso es exactamente lo que hacemos en The Paul Canoville Foundation, trabajando con jóvenes todos los días. Hay una verdadera alineación allí, ¿no?

    "Cuando los niños ven a alguien como Liam manejando su club, alguien que se parece a ellos, que es de su zona, que viene de una familia que lucha por lo correcto... eso es poderoso, hombre. Eso es esperanza. Eso les muestra que el camino está allí."

  • Chelsea v Liverpool - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    ¿Importará algo de esto?

    El trabajo en Chelsea en la era BlueCo parece ser cada vez más inestable. Thomas Tuchel fue despedido en septiembre de 2022 poco más de 12 meses después de ganar la Liga de Campeones. Su sucesor muy buscado, Graham Potter, ni siquiera duró hasta el final de esa temporada. Mauricio Pochettino al menos tuvo un año completo antes de que ambas partes acordaran mutuamente separarse. Maresca fue admirado y contratado por su combinación de mentalidad y conocimiento táctico, pero parece desde fuera que se volvió demasiado confiado.

    Es por eso que el club está arriesgándose con Rosenior. Obviamente están al tanto de su trabajo en Estrasburgo, pero esto es un salto masivo de un trabajo a otro. Una operación más sensata sería observar el mismo grupo que el Manchester United está considerando en este momento.

    Si Rosenior tiene éxito, correrá el mismo riesgo que Maresca, al esperar que siga siendo una parte de un todo en lugar de permitirse crecer y tomar más autoridad. Si falla, entonces el club y sus directores deportivos habrán fallado. Este nombramiento es más riesgoso que cualquiera de los anteriores bajo esta propiedad. Deberían tener cuidado con lo que desean.

