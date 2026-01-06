Cuando Rosenior se unió al elenco rotativo de comentaristas de Sky Sports en 2018, lo combinó con el trabajo de asistente de gerente del equipo sub-23 de Brighton (porque, ¿de qué sirve una contratación en Chelsea en 2026 sin tener algo de experiencia con las Gaviotas en tu CV, verdad?...). Un año después, fue nombrado como 'entrenador especialista del primer equipo' en el equipo de Phillip Cocu en Derby.

Los Rams describieron las fortalezas de Rosenior en detalle durante su declaración anunciando su llegada: "La posición de Rosenior en el personal del primer equipo será, además de trabajar con los jugadores en el campo de entrenamiento con un énfasis particular en el desarrollo individual del talento joven emergente, verlo desempeñar un papel destacado en el análisis previo a los partidos del oponente junto con los departamentos de scouting y análisis. También estará bien posicionado para ofrecer consejos y orientación desde su propia carrera como jugador, la gran mayoría de la cual se jugó en la Premier League y el Championship, para ayudar a gestionar el amplio número y los desafíos de programación presentados a lo largo de la campaña".

Cocu dejó Derby en 2020, y entonces Rosenior sirvió como asistente del nuevo jefe Wayne Rooney, quien colgó las botas para dar sus primeros pasos en la gestión. Los dos trabajaron en conjunto de manera excelente, con Rooney relajado en su enfoque y Rosenior a menudo merodeando por el borde del área técnica con instrucciones tácticas.

"Ha tomado riesgos, y con suerte eso dará frutos porque creo que Liam es tan buen entrenador como con los que he trabajado," dijo Rooney en el 'Wayne Rooney Show' de la BBC el lunes. "Su detalle, cómo aborda el día a día, es tan bueno como con los que he trabajado.

"Liam fue tan importante para mí. Fue increíble en su habilidad para entrenar. Yo era más el mánager y lidiaba con los jugadores y todo. Así que aprendí mucho de él desde ese punto de vista y luego creo que ha hecho un gran trabajo en general."