El futuro de Savinho está lejos del Manchester City. Según informa Fabrizio Romano, el Manchester City ha comunicado a su entorno que no cuenta con él. Llegado en 2014 procedente del Girona vía Troyes, dos clubes controlados por el City Group, el brasileño de la generación de 2004 ha marcado 7 goles y ha dado 16 asistencias en 84 partidos con el equipo entrenado hasta junio por Guardiola.
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Le gusta al Milan: Savinho quiere dejar el Manchester City
Demasiado caro para el Milan
Según la prensa inglesa, Savinho está valorado por el Manchester City en 55 millones de euros. Demasiados para el Milan, que busca un jugador con sus características, pero no tiene presupuesto para satisfacer a los ingleses. Sobre él hay un fuerte interés del Tottenham, que está renovando su ataque y tiene argumentos para convencer al City.
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