Según el diario italiano *La Gazzetta dello Sport*, la franquicia de Nueva York ofrece al jugador ofensivo un contrato de cinco años valorado en 50 millones de euros.
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¡Le espera un sueldo astronómico! ¿Huye una antigua estrella del BVB al caos de EE. UU.?
Según el informe, el exdelantero del Borussia Dortmund y el Chelsea FC admite estar “tentado” por la oferta del otro lado del océano. El New York City FC trabaja en su fichaje, que lo llevaría por primera vez a jugar en Estados Unidos.
La propuesta llega en un momento delicado: el Milan, eliminado de la próxima Liga de Campeones, vive una crisis deportiva.
Quedarse fuera de la máxima competición europea ha sacudido San Siro y ha llevado a la destitución de toda la dirección deportiva, dejando en el aire el futuro de varios jugadores, incluido Pulisic.
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De momento no hay acuerdo entre el Milan y Pulisic
Durante la pasada temporada se negoció varias veces la renovación a largo plazo del contrato del extremo estadounidense en Italia. El Milan llegó a ofrecerle unos cinco millones de euros por temporada, pero aún no hay acuerdo.
Pese a que el Milan aún tiene margen, la presión crece: Pulisic entra en el último año de su contrato, que vence en 2027, aunque el club puede prorrogarlo un año más.
¿Será Pulisic el fichaje más caro de la historia de la MLS?
Por ahora, el Milan no ha recibido oferta oficial de Nueva York. Así que aún se desconoce cuánto costaría convencer al club para que venda a su estrella en este mercado.
De concretarse, la operación superaría todos los registros de la Major League Soccer: el traspaso más caro hasta ahora fue el del surcoreano Heung-min Son, valorado en 22 millones de euros.
La barrera de los 20 millones se ha superado solo dos veces en la historia de la MLS, así que Nueva York debería pagar un récord histórico para convencer al Milán.