¡Le espera un sueldo astronómico! ¿Huye una antigua estrella del BVB al caos de EE. UU.?

Según el informe, el exdelantero del Borussia Dortmund y el Chelsea FC admite estar “tentado” por la oferta del otro lado del océano. El New York City FC trabaja en su fichaje, que lo llevaría por primera vez a jugar en Estados Unidos.

La propuesta llega en un momento delicado: el Milan, eliminado de la próxima Liga de Campeones, vive una crisis deportiva.

Quedarse fuera de la máxima competición europea ha sacudido San Siro y ha llevado a la destitución de toda la dirección deportiva, dejando en el aire el futuro de varios jugadores, incluido Pulisic.