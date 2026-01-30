Messi decidió perseguir el sueño americano en 2023 al llegar al final de su contrato con el Paris Saint-Germain. La leyenda del Barcelona aceptó una llamada del gran David Beckham del Manchester United y se dirigió al sur de Florida.

Tuvo un impacto inmediato, con el éxito en la Leagues Cup siendo saboreado a las pocas semanas de su llegada. El GOAT sudamericano ha continuado reescribiendo los libros de récords con premios MVP consecutivos y un histórico triunfo en la MLS Cup.

Todo eso se ha logrado con una sonrisa en el rostro, con Messi y su esposa Antonela encontrando el entorno ideal para su joven familia, después de haber tenido dificultades para establecerse en Francia durante dos temporadas con el PSG.

Messi puede ser más ‘normal’ en los Estados Unidos, con una mayor libertad en su vida privada, y se considera que eso está ayudando a que los fuegos competitivos ardan con la misma intensidad que siempre. También tiene mucho que decir en el negocio de reclutamiento en Miami y en cómo se manejan los Herons.