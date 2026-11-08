Lazio, lesión de Sutalo contra el Napoli: qué pasó

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Josip Sutalo, defensa de la Lazio nacido en 2000, se lesionó en el minuto 33 del partido contra el Napoli en el Maradona. A la espera de noticias oficiales, la impresión es que podría tratarse de un problema en el músculo flexor.
Josip Sutalo, defensa de la Lazio nacido en 2000, se lesionó en el minuto 33 del partido contra el Napoli en el Maradona. A la espera de noticias oficiales, la impresión es que podría tratarse de un problema en el músculo flexor.
En su lugar, Rino Gattuso, entrenador de la Lazio, dio entrada al portugués nacido en 1999 Diogo Leite.
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