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SSC Napoli v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Lazio, lesión de Sutalo contra el Napoli: qué pasó

J. Sutalo
Lazio
SSC Nápoles
SSC Nápoles vs Lazio
Serie A

En su lugar, Diogo Leite

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Josip Sutalo, defensa de la Lazio nacido en 2000, se lesionó en el minuto 33 del partido contra el Napoli en el Maradona. A la espera de noticias oficiales, la impresión es que podría tratarse de un problema en el músculo flexor.

  • En su lugar, Rino Gattuso, entrenador de la Lazio, dio entrada al portugués nacido en 1999 Diogo Leite.

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