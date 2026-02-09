Getty/GOAL
«Las selecciones no ganan automáticamente»: Laura Woods apunta a Eni Aluko tras la última crítica de la exjugadora de las Lionesses a Ian Wright por sus comentarios sobre el fútbol femenino.
Aluko se pronunció en contra de la leyenda del Arsenal Wright.
Aluko desató la polémica en abril de 2025 cuando le dijo al exdelantero de Inglaterra Wright que debía ser consciente de «lo mucho que está haciendo en el fútbol femenino». Afirmó que la presencia de Wright estaba dificultando el acceso de las comentaristas femeninas al sector.
Desde entonces, ella se ha disculpado, pero Wright se ha negado a aceptar su postura, y muchos se han puesto del lado de la leyenda de los Gunners. Aluko ha vuelto a pronunciarse, y Woods ha sentido la necesidad de abordar unos comentarios que, en su opinión, no benefician a nadie.
Woods responde a las últimas declaraciones de Aluko.
En una serie de publicaciones en redes sociales, afirmó: «Las selecciones no garantizan un trabajo automático ni convierten a nadie en un comentarista brillante. Lo que te convierte en un comentarista brillante es tu forma de comunicarte, de expresarte, de investigar, de informar a tu audiencia, lo agradable que eres y la química que tienes con tu equipo».
«El fútbol femenino debe ser de mujeres para mujeres» es una de las frases más perjudiciales que he oído. No solo hará retroceder el deporte femenino, sino que también hará retroceder el periodismo deportivo femenino en todas las modalidades.
Si quieres que algo crezca, no lo protejas con barreras. Queremos animar a los niños y a los hombres a que vean el fútbol femenino, no solo a las niñas y a las mujeres. Y cuando ven a alguien como Ian Wright tomándolo tan en serio como lo hace, ellos siguen su ejemplo. Así es como se hace crecer un deporte».
Lo que Aluko dijo sobre los comentaristas masculinos en el fútbol femenino
Aluko trabajó junto a Woods como parte del equipo de ITV que cubrió la exitosa defensa del título europeo de las Lionesses en 2025. No participó en la final, en la que Wright se unió a Karen Carney y Emma Hayes en pantalla.
El exdefensa del Manchester City Nedum Onuoha formaba parte del equipo de la BBC, y Aluko contó en el programa «90s Baby Show» sus últimas quejas: «El año pasado, en la final del Campeonato Europeo Femenino, estaba sentada en las gradas, no estaba en ITV para la final. Farah Williams estaba a mi lado. Farah Williams tiene 170 partidos internacionales con Inglaterra.
Las dos cadenas que tenían los derechos eran ITV y BBC. En la BBC estaban Ellen White, Steph Houghton y Nedum Onuoha. Sin ánimo de ofender a Nedum Onouha, no tengo nada en contra de él, no sé si jugó con Inglaterra o no. Estás en el panel principal de la final de la selección femenina de Inglaterra.
Pasemos a ITV, yo estoy en la grada con 105 partidos internacionales, así que tienes a dos mujeres con 290 partidos internacionales, algo ridículo, ¿no? En ITV están Ian Wright, Emma Hayes y Kaz Carney.
Así que, de seis puestos, dos han ido a parar a hombres, mientras que tenéis 290 (partidos internacionales) sentadas en las gradas. Nunca he hecho una final y probablemente me costará pensar en alguna mujer, alguna comentarista, que haya hecho una final importante masculina.
«Me refiero a como comentarista, así que algo no está bien. ¿Por qué personas como Faz (Fara) y yo no estamos allí? No tengo nada en contra de Ian ni de ellos, solo digo que, en términos generales, debemos ser conscientes de ello».
Aluko añadió: «Desde mi punto de vista, no hemos pasado por todo ese esfuerzo, sudor y lágrimas para que las mujeres ahora ocupen el segundo lugar en nuestro propio deporte. ¿Qué estamos haciendo? El fútbol femenino debe ser de mujeres y para mujeres. Los aliados masculinos deben apoyar eso sin duda, pero cuando se llega al punto en que tú eres el protagonista del espectáculo, solo estamos repitiendo las cosas patriarcales contra las que hemos estado luchando.
A quien le moleste, le molesta. Siempre he defendido el fútbol femenino. Yo jugaba al fútbol femenino cuando no era rentable hacerlo. Ahora estamos cosechando los frutos y creo que las mujeres deberían estar ganando en este momento».
Continuó hablando de cómo se la pasa por alto para puestos importantes en el fútbol masculino: «Las escasas oportunidades que hay en el fútbol femenino ahora las están aprovechando los hombres, pero nosotras no podemos entrar en el fútbol masculino y aprovechar las mismas oportunidades. Estamos atrapadas. Nunca podré retransmitir la final masculina. La única oportunidad que tengo de retransmitir una final es la final femenina, y ahora tampoco puedo hacerlo.
Lo que represento para las chicas jóvenes que quieren ser futbolistas, que quieren ser comentaristas, es mucho más de lo que representa Ian Wright. Insisto, no estoy criticando a Ian Wright, ni siquiera se trata de él, podría ser cualquier hombre. Es muy importante que estemos atentos a las oportunidades de primer nivel. El problema que tengo con Ian es que, en su posición, tiene que darse cuenta de lo que estoy diciendo».
Aluko recibe pocas ofertas desde que habló públicamente
Aluko ha publicado en su cuenta de Instagram que Wright no quiere aceptar sus disculpas: «Por mucho que no quisiera seguir hablando de Ian Wright nueve meses después, nos encontramos en esta situación porque la gente ha estado utilizando su nombre como arma contra mí y ya no estoy dispuesta a aceptarlo. El uso del nombre de Ian Wright como arma contra mí es la razón por la que seguimos hablando de él.
La realidad es que hace nueve meses tuvimos la oportunidad de calmar los ánimos, de mantener una conversación adulta y hablar sobre nuestros puntos de vista. Cuando me disculpé con Ian Wright en público y en privado, él tuvo la oportunidad de mostrar la elegancia y la solidaridad que ha mostrado con muchas otras personas, y de demostrar que es el aliado que dice ser.
Desgraciadamente, mi sinceridad y mi humildad se encontraron con una falta de respeto. Dijo: «No acepto tus disculpas» y dio luz verde a todas esas otras personas para que se sumaran y me insultaran aún más por mi opinión».
Añadió: «Quiero hacer público que siempre he estado abierta a mantener una conversación en la que compartamos puntos de vista, hablemos y sigamos adelante; esa es mi postura.
Me decepciona un poco escuchar que ha habido un "no quiero trabajar con ella", una elección activa que la gente tiene que hacer, lo cual es infantil. Yo nunca usaría mi privilegio para decir: "No quiero trabajar con esa persona". Estoy abierta a una conversación. Si ocurre, genial; si no, la vida sigue».
Aluko afirma haber recibido pocas ofertas desde que se pronunció en contra de Wright. El próximo gran torneo internacional de fútbol femenino será la Copa del Mundo de 2027, que se celebrará en Brasil. Por ahora, continúan las competiciones nacionales y continentales, con emocionantes carreras por el título de la WSL y la Liga de Campeones en 2025-26.
