«¡Las reglas son diferentes!» - Raphinha insinúa una conspiración arbitral mientras el Barcelona denuncia que «todos están en su contra» tras la polémica del Girona

El derbi catalán se anunciaba como un momento crucial en la lucha por el título, pero terminó con escenas de pura exasperación para los visitantes. El Barcelona parecía tener el control tras el gol inicial de Pau Cubarsi, pero el partido dio un vuelco en una frenética segunda parte. El punto de inflexión llegó en el minuto 86, cuando Fran Beltrán marcó para el Girona. Los jugadores del Barcelona rodearon inmediatamente al árbitro César Soto Grado, alegando que Claudio Echeverri había pisado el pie de Jules Koundé en la jugada previa.

A pesar de las frenéticas protestas y del claro impacto en el juego, el gol fue concedido sin recurrir al monitor del VAR. La decisión enfureció al banquillo del Barcelona y dejó a los jugadores visiblemente desmoralizados. Para un equipo que ha sido casi perfecto bajo la dirección de Flick esta temporada, el colapso se percibió menos como un fallo táctico y más como una consecuencia de factores externos, lo que preparó el escenario para una semana de intenso escrutinio sobre el nivel del arbitraje en la máxima categoría del fútbol español.