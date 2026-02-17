Las Leonas se ven reforzadas por el regreso de Leah Williamson, Lauren James y Hannah Hampton, pero las lesiones dejan fuera a dos jugadoras clave de los primeros partidos clasificatorios de Inglaterra para la Copa del Mundo de 2027

Pero no todo son buenas noticias para Inglaterra. Toone no estará disponible debido a un problema en la cadera que probablemente la mantendrá fuera hasta finales de marzo, mientras que Mead sufrió recientemente una fractura capilar en la espinilla. Sus ausencias merman el poderío ofensivo del equipo de cara a dos partidos que probablemente exigirán mucho de la línea de ataque. Las Lionesses se enfrentarán a Ucrania e Islandia en la primera semana de marzo, y es probable que ambos rivales se replieguen y dejen la iniciativa a las campeonas de Europa para romper su defensa.

En la zaga, por su parte, la lateral izquierda Niamh Charles está actualmente de baja, por lo que no podrá participar, lo que supone una preocupación añadida si se suma a la reciente lesión de Taylor Hinds. La defensa del Arsenal forma parte de la convocatoria de Inglaterra, pero no ha jugado desde finales de enero. Tiene una oportunidad más de saltar al campo con su club antes del parón internacional, contra el Bristol City en la FA Cup este fin de semana. No es de extrañar, pues, que Wiegman haya buscado opciones para el lateral más allá de sus fronteras y haya decidido convocar por primera vez a Poppy Pattinson con las Lionesses. La defensa del London City Lionesses ha representado a Inglaterra en las categorías inferiores hasta la sub-23 y ahora podría tener una oportunidad en la selección absoluta. Ha sido elegida por delante de Anouk Denton, que participó en las dos concentraciones de Inglaterra tras la Eurocopa 2025.

Missy Bo Kearns está lesionada y su ausencia merma las opciones en el centro del campo, pero su compañera en el Aston Villa, Lucia Kendall, regresó a la acción el fin de semana, por lo que puede ser incluida en la convocatoria.