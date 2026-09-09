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Jose Mourinho - Hansi Flick [Kooora Only]AI - Grok
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Las cifras salvajes de la versión de Flick desafían a Mourinho: ¿has regresado en el momento equivocado?

FEATURES
Barcelona vs Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Liga de Campeones
Levante vs Barcelona
Levante
Primera División
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
Real Madrid vs Inter Milán
Inter Milán
J. Mourinho
H. Flick
España
Países Bajos
Italia
Portugal
Alemania

El Blaugrana ha hecho sonar las alarmas en las fortalezas de Europa y de LaLiga

El Barcelona completó sus primeros 5 partidos oficiales de esta temporada de la mejor manera posible, tras firmar una nueva goleada contundente ante su invitado, el Feyenoord neerlandés (5-1), la noche de este miércoles en el estadio Spotify Camp Nou, en el arranque de su andadura en la Liga de Campeones de Europa, alcanzando así su quinta victoria consecutiva.

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    El Barça, más fuerte

    Durante esta racha impecable, el Barça ha marcado 22 goles y solo ha encajado 3, superando su arranque de la temporada pasada (2025-2026). Hace un año, el Barcelona logró 4 victorias y un empate en los primeros 5 partidos de la temporada, con 15 goles a favor y 4 en contra.

    El inicio de la temporada pasada siguió esta secuencia: Mallorca 0-3, Levante 2-3, Rayo Vallecano 1-1, Valencia 6-0 y, después, Newcastle 1-2 en el estreno de la Champions League. El balance del Barcelona en LaLiga, durante esa fase, fue de 10 puntos de los 12 posibles.

    En cuanto a esta temporada, el comienzo fue el siguiente: Elche 0-5, Athletic de Bilbao 2-0, Rayo Vallecano 5-2, Valencia 0-5 y, después, Feyenoord 5-1. 4 partidos en LaLiga y también un encuentro europeo, pero con una diferencia clara en el balance: 12 puntos de 12 en la Liga y 22 goles frente a 3 encajados durante los cinco partidos.

    De este modo, la diferencia de goles pasó de +11 a +19, y el promedio anotador subió de 3 goles a 4,4 por partido, mientras que el número de encuentros en los que el conjunto catalán mantuvo su portería a cero aumentó de dos a tres.

    E incluso fuera de su estadio, la diferencia parece llamativa. Hace un año, el Barcelona marcó 7 goles y encajó 3 en 3 partidos como visitante en la Liga, con un empate. En cambio, esta temporada ha disputado dos partidos fuera de su estadio en LaLiga y en ellos ha marcado 10 goles sin encajar ninguno.

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  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    La explosión de Raphinha

    La fuerza colectiva estuvo acompañada de un notable arranque ofensivo liderado por Raphinha. El brasileño marcó 6 goles en los primeros cuatro partidos de la Liga española, y luego añadió dos tantos ante el Feyenoord, para convertirse en el principal referente numérico de este inicio.

    La producción ofensiva del cuadro catalán se amplió de forma evidente esta temporada, pese a las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres durante el pasado mercado estival, y al fracaso del Barça en la contratación de Julián Álvarez, un asunto que despertó los temores de la afición del club ante la posibilidad de que existiera un vacío en la posición de delantero centro, antes de que Raphinha, en particular, disipara estas dudas.

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-PRESSERAFP

    Un regreso en un momento difícil

    Por otro lado, el Real Madrid, en el mismo periodo de la segunda etapa de José Mourinho, disputó también cinco partidos oficiales: la victoria ante el Espanyol por 2-1, la Real Sociedad por 4-1 y el Málaga por 4-0, luego la derrota ante el Betis por 0-1, antes de imponerse al Inter de Milán por 2-1, para un balance de 4 victorias y una derrota, con 12 goles marcados y 4 encajados.

    A nivel de Liga, el Real Madrid sumó 9 puntos en las primeras cuatro jornadas, ocupando el tercer puesto, frente a los 12 puntos del Barcelona, que encabeza la clasificación.

    El primer Clásico de esta temporada se disputará el próximo 25 de octubre en el estadio Spotify Camp Nou, y representará la verdadera prueba de las capacidades de ambos equipos.

    Sin embargo, el vendaval del Barça al inicio de la presente temporada genera, sin duda, temores en el bando merengue, especialmente en el veterano José Mourinho, cuyo regreso al Bernabéu no parece haber llegado en el momento más oportuno, ya que tendrá que superar al monstruo creado por Hansi Flick, que parece ofrecer su versión más aterradora esta temporada.

    Pueden debatir los temas y las noticias en mayor profundidad en los foros de "Kooora".

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