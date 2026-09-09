Durante esta racha impecable, el Barça ha marcado 22 goles y solo ha encajado 3, superando su arranque de la temporada pasada (2025-2026). Hace un año, el Barcelona logró 4 victorias y un empate en los primeros 5 partidos de la temporada, con 15 goles a favor y 4 en contra.

El inicio de la temporada pasada siguió esta secuencia: Mallorca 0-3, Levante 2-3, Rayo Vallecano 1-1, Valencia 6-0 y, después, Newcastle 1-2 en el estreno de la Champions League. El balance del Barcelona en LaLiga, durante esa fase, fue de 10 puntos de los 12 posibles.

En cuanto a esta temporada, el comienzo fue el siguiente: Elche 0-5, Athletic de Bilbao 2-0, Rayo Vallecano 5-2, Valencia 0-5 y, después, Feyenoord 5-1. 4 partidos en LaLiga y también un encuentro europeo, pero con una diferencia clara en el balance: 12 puntos de 12 en la Liga y 22 goles frente a 3 encajados durante los cinco partidos.

De este modo, la diferencia de goles pasó de +11 a +19, y el promedio anotador subió de 3 goles a 4,4 por partido, mientras que el número de encuentros en los que el conjunto catalán mantuvo su portería a cero aumentó de dos a tres.

E incluso fuera de su estadio, la diferencia parece llamativa. Hace un año, el Barcelona marcó 7 goles y encajó 3 en 3 partidos como visitante en la Liga, con un empate. En cambio, esta temporada ha disputado dos partidos fuera de su estadio en LaLiga y en ellos ha marcado 10 goles sin encajar ninguno.