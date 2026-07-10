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Laporta interviene... El Barcelona supera los obstáculos en el fichaje de Álvarez

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Julián Álvarez
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La negociación por Julián Álvarez vive una aparente calma, aunque Barcelona y Atlético de Madrid siguen dialogando con intensidad.

Las partes han acordado esperar hasta el final del Mundial 2026, momento en que el Barça planea reactivar la operación.

Según Sport, las conversaciones siguen entre bastidores y han cambiado tanto de interlocutores como de enfoque.

Además, el Barcelona está descontento con Mateo Alemany, director deportivo del Atlético, por cómo gestionó la primera oferta.

Según la información disponible, Alemany no transmitió la oferta directamente al presidente Enrique Cerezo ni al director ejecutivo Miguel Ángel Gil Marín.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Laporta establece una línea de comunicación directa con Enrique Cerezo

    Para agilizar las conversaciones, Juan Laporta, presidente del Barça, asumió personalmente las negociaciones y abrió un canal directo con Enrique Cerezo. 

    Desde entonces, ambos presidentes mantienen contacto directo para negociar un traspaso que ven complejo pero viable, pese a la postura pública del Atlético.

    El aplazamiento obedece a razones estratégicas: el Barcelona sabe que el Atlético no aceptará la salida de su estrella sin un reemplazo de nivel.

    Por eso, el Barça le da margen al Atlético para buscar un recambio en las próximas semanas, como reconoció Laporta. 

    El objetivo es que, tras el Mundial, las circunstancias favorezcan el cierre definitivo del acuerdo.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    Una oferta por valor de 130 millones de euros

    Según «Sport», el club catalán planea ofrecer unos 130 millones de euros tras el Mundial.

    La directiva azulgrana lo ve como el tope financiero y cree que refleja el valor del jugador y las necesidades del Atlético.

    Rechaza subirla a 150 millones: o se acepta o se desecha.

    Los rumores sobre el interés del Real Madrid en Álvarez no cambian los planes del Barça, que ve esas maniobras como una presión para subir el precio sin estar seguro de que el argentino acabará en el Madrid.

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