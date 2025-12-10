¡Lamine Yamal supera a Kylian Mbappé! El jugador del Barcelona hace historia en la Champions League con estilo al romper el récord en la remontada de Frankfurt
Barcelona remonta para asegurar la victoria
Barcelona tuvo que trabajar duro por sus tres puntos contra Eintracht Frankfurt en el Camp Nou el martes por la noche. Los gigantes catalanes fueron perdiendo 1-0 gracias a un gol inicial de Ansgar Knauff, pero respondieron después del descanso para sellar la victoria. Dos goles de Koundé fueron suficientes para la victoria, con Marcus Rashford y Yamal dando asistencias en el juego para el equipo de Hansi Flick.
Yamal supera a Mbappé con una asistencia
Lamine Yamal preparó el gol de la victoria del Barcelona para Jules Koundé, lo que significa que ahora ha estado directamente involucrado en 14 goles (siete goles y siete asistencias) en la Champions League para el Barcelona. El joven de 18 años supera así a Mbappé (diez goles y tres asistencias) por la mayor cantidad de participaciones en goles por un jugador de 18 años o menos en la historia de la competición. Es probable que Yamal también aumente esa cifra, ya que no celebra su 19º cumpleaños hasta julio, lo que le da mucho más tiempo para añadir más goles y asistencias en la Liga de Campeones a su colección.
Yamal sancionado para el próximo partido de la Champions League del Barcelona
Sin embargo, Lamine Yamal se verá obligado a ver el próximo partido de la Champions League del Barcelona desde la línea de banda. El adolescente recibió su tercera tarjeta amarilla de la competición 2025-26 contra el Eintracht Frankfurt, lo que conlleva una suspensión automática de un partido. Por lo tanto, Flick tendrá que arreglárselas sin su brillante prodigio para la próxima salida europea del Barcelona en enero contra el Slavia Praga.
Flick admite que el adolescente está descontento por ser sustituido.
Lamine Yamal fue sustituido al final del partido contra Eintracht Frankfurt y pareció no estar muy impresionado con la decisión de sacarlo antes del pitido final en el Camp Nou. Hansi Flick fue preguntado sobre su estrella adolescente después del partido y habló sobre la decisión de reemplazarlo. Le dijo a los reporteros: "Lamine estaba un poco decepcionado cuando entró, pero tenía una tarjeta amarilla y necesitábamos piernas frescas. Son tres puntos muy importantes. Controlamos el juego; fue un partido muy difícil. Defendieron muy atrás. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos y conseguir seis puntos más."
Barcelona apunta a terminar el año en la cima de La Liga.
El Barcelona ahora volverá a centrarse en La Liga, donde tienen una ventaja de cuatro puntos sobre sus rivales Real Madrid. El equipo de Flick solo tiene dos partidos restantes por jugar en la máxima categoría española en 2025, comenzando el sábado contra Osasuna. Los catalanes luego jugarán su último partido de La Liga del año calendario el 21 de diciembre contra el Villarreal, que se llevará a cabo en el estadio La Cerámica del Submarino Amarillo después de intentos fallidos de mover el partido a Miami.