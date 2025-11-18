Lamine Yamal promete que 'la historia se escribirá' en el Camp Nou mientras la estrella del Barcelona se prepara para regresar al icónico estadio
Yamal se enciende con el mensaje del Camp Nou 'la historia se escribirá'
La sensación del Barca, Yamal, ha intensificado la anticipación en torno al regreso del Barcelona al Camp Nou al publicar otro mensaje inspirador antes del enfrentamiento de La Liga del sábado contra el Athletic Club. Se espera que el extremo de 18 años, que ha estado fuera de los compromisos internacionales debido a un tratamiento por pubalgia, participe este fin de semana a pesar de sus recientes problemas físicos.
Barca se ha estado preparando para su tan esperado regreso al Camp Nou después de más de 900 días fuera, y Yamal se ha convertido en la cara no oficial de la emoción. A principios de la semana, había compartido una foto del renovado estadio con el pie de foto “Se acercan noches especiales”. Ahora, ha reafirmado el sentimiento.
En las redes sociales, Yamal cambió su foto de perfil de Instagram por una imagen de él sosteniendo el escudo del Barca y añadió una poderosa frase: “Montjuic fue el comienzo. El Camp Nou es donde se escribirá la historia.” El mensaje se ha vuelto viral entre los seguidores ansiosos por ver al Barca de regreso en su famoso hogar.
Este marcará el primer partido del Barca en el Camp Nou desde mayo de 2023, con el club jugando en el Estadio Olímpico Lluis Companys en Montjuic durante las extensas renovaciones. A pesar de tener solo 18 años, Yamal ya ha jugado una vez en el antiguo Camp Nou, su debut en 2023 contra el Real Betis, y ahora regresa como una de las mayores estrellas del club.
- Getty Images Sport
La reapertura del Camp Nou crea un momento histórico
El regreso del Barca a su hogar ha capturado la atención mundial, después de recibir una nueva licencia del consejo local, el Barca ahora está autorizado para albergar partidos con una capacidad limitada de 45,401 aficionados mientras continúa la construcción. Originalmente planeado para finales de 2024, el regreso fue retrasado múltiples veces, pero el club finalmente recibió la aprobación el lunes para celebrar partidos de liga.
La reapertura se produce después de un evento de prueba exitoso a principios de noviembre, donde cerca de 23,000 aficionados asistieron a una sesión de entrenamiento abierta dentro del estadio parcialmente completado. El presidente Joan Laporta calificó el evento como “un éxito,” y el club presentó los documentos necesarios poco después para extender la capacidad para partidos competitivos.
El mensaje de Yamal refleja tanto la ambición personal como el significado simbólico que este regreso tiene para un joven equipo que incluye a varios jugadores que aún no han jugado un partido oficial en el Camp Nou. La lista de jugadores del primer equipo que esperan su debut en el Camp Nou incluye a Fermin Lopez, Marc Casado, Dani Olmo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joan Garcia, Marc Bernal, Roony Bardghji y Dro Fernandez. Para ellos, el partido del sábado representa un momento crucial en sus carreras.
Cómo se preparó el Barça para su regreso histórico
El Camp Nou ha estado cerrado desde 2023 mientras las obras de renovación transformaban la arena en uno de los estadios más avanzados del fútbol mundial. El traslado temporal del Barça a Montjuic vio fluctuaciones en las asistencias, y los funcionarios del club mantuvieron que se requería un umbral de capacidad mínima para que el regreso fuera financieramente sostenible.
El permiso inicial otorgado en octubre habría permitido solo 25,991 espectadores, muy por debajo para los costos involucrados. Después de la exitosa sesión de entrenamiento abierta y los informes de seguridad revisados, el club finalmente obtuvo la aprobación para albergar a más de 45,000 aficionados, un número que les permite generar ingresos significativos en día de partido una vez más.
La reapertura llega en un momento crítico de la temporada del Barcelona, y con el equipo buscando impulso en La Liga y todavía navegando por complejos desafíos de construcción de plantilla, se espera que regresar al Camp Nou proporcione un impulso psicológico y competitivo.
Yamal, uno de los símbolos de esta nueva era, se ha convertido en el puente emocional entre el viejo y el nuevo Camp Nou. Para un jugador que debutó en el Camp Nou a los 15 años, regresar al estadio como una estrella mundial trae un peso emocional.
- AFP
El regreso al Camp Nou marca el inicio de una serie crucial de partidos
El próximo enfrentamiento de Barca contra el Athletic Club marca el inicio de un período exigente para Blaurana. Tras su regreso en La Liga al Camp Nou, el equipo viajará a Chelsea para un enfrentamiento en la Liga de Campeones, antes de recibir a Alavés y al Atlético de Madrid, partidos que ahora se han confirmado que se jugarán en el Camp Nou bajo la capacidad ampliada.
Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre el partido de la Liga de Campeones en casa contra el Frankfurt el 9 de diciembre. Las reglas de la UEFA difieren de las de La Liga sobre cambios de estadio a mitad de temporada, pero Joan Laporta ha expresado su confianza en que el partido se pueda jugar en el Camp Nou, con planes en marcha para cumplir con todos los estándares de infraestructura requeridos, incluyendo áreas cubiertas para el palco presidencial.
Mientras el equipo se prepara para una serie de encuentros ocupados y el emotivo regreso a casa, todas las miradas estarán puestas en el Camp Nou, y en el joven extremo que se ha posicionado en el centro de la nueva era del Barcelona.