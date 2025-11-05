¡Lamine Yamal no es lo suficientemente bueno para el Real Madrid! El extremo del Barcelona carece de la 'clase y cultura' necesarias para triunfar en Los Blancos, pero Iván Zamorano quiere al 'fenómeno' Pedri en el Bernabéu

Hablando con Josep Pedrerol de El Chiringuito en El Cafelito, el ex jugador del Madrid dejó claras sus sensaciones al comparar a Yamal con el centrocampista del Barcelona Pedri, a quien describió como un ejemplo perfecto de humildad y clase.

“No ficharía a Lamine Yamal para el Real Madrid. Es una estrella, pero no encarna la esencia ni el alma de lo que debería ser un jugador del Real Madrid”, dijo Zamorano. “Yo ficharía a Pedri, que es una estrella y un fenómeno... y sin decir una palabra. Es humilde, con los pies en la tierra, y habla solo cuando es necesario. Pedri tiene la esencia, el alma, del Real Madrid.”

Zamorano, quien representó a Los Blancos entre 1992 y 1996, continuó enfatizando que los jugadores que visten la camiseta blanca deben reflejar la “clase y cultura” del club. Añadió: “El Real Madrid es un equipo con clase y cultura, y los jugadores que juegan para Madrid tienen que representar eso. Nunca escuché a Messi decir que el Real Madrid roba, y él era el mejor del mundo.”

Su comentario fue una referencia directa a la transmisión de Yamal en Twitch previa al Clásico, donde el adolescente causó controversia al bromear: “Sí, claro, roban, se quejan.” El comentario supuestamente enfureció a varios jugadores del Madrid y añadió combustible a las crecientes críticas sobre su madurez.