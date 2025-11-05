¡Lamine Yamal no es lo suficientemente bueno para el Real Madrid! El extremo del Barcelona carece de la 'clase y cultura' necesarias para triunfar en Los Blancos, pero Iván Zamorano quiere al 'fenómeno' Pedri en el Bernabéu
Yamal etiquetado como 'no material para el Real Madrid' por Zamorano
El exdelantero del Madrid, Zamorano, ha lanzado una fuerte crítica al extremo de 18 años del Barcelona, Yamal, diciendo que el joven "no es la esencia ni el alma de lo que debería ser un jugador del Real Madrid".
El chileno describió a Yamal como un jugador talentoso que carece de la madurez y el carácter que se espera en el Santiago Bernabéu. Sus comentarios llegan en medio de un creciente escrutinio sobre la actitud y profesionalismo del adolescente después de unas semanas turbulentas tanto dentro como fuera del campo.
'Pedri tiene la esencia de Madrid' - El elogio contrastante de Zamorano
Hablando con Josep Pedrerol de El Chiringuito en El Cafelito, el ex jugador del Madrid dejó claras sus sensaciones al comparar a Yamal con el centrocampista del Barcelona Pedri, a quien describió como un ejemplo perfecto de humildad y clase.
“No ficharía a Lamine Yamal para el Real Madrid. Es una estrella, pero no encarna la esencia ni el alma de lo que debería ser un jugador del Real Madrid”, dijo Zamorano. “Yo ficharía a Pedri, que es una estrella y un fenómeno... y sin decir una palabra. Es humilde, con los pies en la tierra, y habla solo cuando es necesario. Pedri tiene la esencia, el alma, del Real Madrid.”
Zamorano, quien representó a Los Blancos entre 1992 y 1996, continuó enfatizando que los jugadores que visten la camiseta blanca deben reflejar la “clase y cultura” del club. Añadió: “El Real Madrid es un equipo con clase y cultura, y los jugadores que juegan para Madrid tienen que representar eso. Nunca escuché a Messi decir que el Real Madrid roba, y él era el mejor del mundo.”
Su comentario fue una referencia directa a la transmisión de Yamal en Twitch previa al Clásico, donde el adolescente causó controversia al bromear: “Sí, claro, roban, se quejan.” El comentario supuestamente enfureció a varios jugadores del Madrid y añadió combustible a las crecientes críticas sobre su madurez.
Barcelona instada a guiar a Yamal ante la creciente frustración
A pesar de sus críticas, Zamorano ofreció consejos para el Barca, sugiriendo que Yamal aún tiene el potencial para convertirse en un jugador legendario si recibe la orientación adecuada. “Tienen que tratar de guiar a Lamine Yamal. De esa manera, solo se convertirá en un gran jugador. Los jugadores que dejan un legado están hechos de una raza diferente”, dijo.
Las luchas del joven extremo han sido evidentes dentro y fuera del campo. Ha estado lidiando con un problema recurrente en la ingle, además de enfrentar un escrutinio mediático aumentado tras su reciente ruptura con la cantante Nicki Nicole. También estuvo involucrado en una disputa con el capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, al final del reciente enfrentamiento del Clásico entre ambos equipos, que el club del Bernabéu ganó 2-1.
El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, que sigue respaldando al adolescente públicamente, abordó las preocupaciones sobre la condición física de Yamal tras la victoria por 3-1 sobre el Elche. “Tiene que manejar su lesión; es disciplinado. Tiene que entrenar, recibir tratamiento... lo está haciendo. No puedo decir que la lesión haya terminado; va y viene. Y él tiene que manejarla”, explicó Flick.
El técnico alemán ha expresado en privado su frustración por las crecientes distracciones en torno al extremo pero sigue teniendo la esperanza de que el enfoque de Yamal regrese una vez que su lesión se estabilice y la presión mediática disminuya.
El enfoque se centra en la prueba de Brujas antes del descanso internacional
La atención de Barcelona ahora se centra nuevamente en el fútbol mientras se preparan para enfrentar al Club Brujas en la Liga de Campeones. Los gigantes catalanes actualmente están en el noveno lugar en la tabla continental y buscarán una victoria crucial para fortalecer sus esperanzas de clasificación antes de enfrentar al Celta de Vigo en La Liga.
A cinco puntos de los líderes, el Real Madrid, los hombres de Flick están bajo presión para cerrar la brecha antes del parón internacional. Con la acumulación de partidos, el entrenador alemán cuenta con sus jóvenes estrellas, incluido Yamal, que tiene cuatro goles en nueve partidos esta temporada, para que redescubran su ritmo y ayuden a estabilizar la forma del club durante una fase crucial de la campaña.