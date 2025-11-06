Lamine Yamal 'no encajaría' en el Manchester United mientras el prodigio del Barcelona ve a Xavi Simons y Florian Wirtz utilizados como advertencias de transferencias de la Premier League
¿Quién sería el mejor equipo de la Premier League para Yamal?
No hay indicios de que Yamal esté buscando un traslado a Inglaterra en el corto plazo, con un contrato lucrativo acordado en el Barcelona tras cumplir 18 años y heredar el legendario dorsal No.10 que Lionel Messi llevó con gran distinción. A pesar de su relativa falta de experiencia en el primer equipo, Yamal ya se ha convertido en una presencia talismánica en Cataluña.
Se le considera un posible ganador múltiple del Balón de Oro en el futuro, con récords que se espera que sigan cayendo alrededor de este prometedor talento. Sin embargo, puede llegar el día en que busque un nuevo desafío.
Pocos equipos en el fútbol mundial podrían financiar un paquete de transferencia para Yamal, pero los equipos de la Premier League con bolsillos profundos podrían entrar en la mezcla. Meulensteen no está convencido de que el United forme parte de esa disputa si se abriera una ventana de oportunidad, considerando que Anfield, el Emirates o el Etihad Stadium serían mejores opciones.
- Getty
Man Utd descartado: Los Red Devils no son adecuados para Yamal
Meulensteen, que trabajó junto a Sir Alex Ferguson en Old Trafford, le ha dicho a Compare.bet mientras destacaba las luchas que enfrentan los talentosos mediocampistas Simons y Wirtz en Tottenham y Liverpool respectivamente: “¿Podría Lamine Yamal causar un impacto en la Premier League? Es una pregunta interesante porque cuando Gerard Piqué llegó al Manchester United realmente no logró destacarse. Volvió al Barcelona y como La Liga estaba mejor adaptada para él, en mi opinión, que la Premier League, logró todo lo que quería lograr. Ganamos títulos de liga, copas nacionales, la Liga de Campeones, la Copa del Mundo, todo.
“Hay muchos jugadores en España que realmente nunca tuvieron la urgencia de venir a jugar en la Premier League y algunos que sí lo han hecho, no necesariamente han tenido éxito. Muchas veces, al revés, es más fácil para ellos ir de la Premier League a España porque la liga es diferente y les conviene más.
“No subestimes lo que hemos visto de Xavi Simons en el Tottenham Hotspur y Florian Wirtz en el Liverpool. ¿Ocurriría eso con Lamine Yamal? Está en un equipo del Barcelona que seguirá creciendo. Ya ha ganado cosas. Está en una selección nacional fuerte.
“Yamal es un buen atleta, pero la Premier League te lanza un desafío físico completamente diferente en comparación con la liga española. Pero estoy seguro de que podría jugar en la Premier League, sin lugar a dudas, porque es un extremo excepcional.
“Me encantaría verlo en el Manchester United, pero el sistema de Ruben Amorim no le quedaría bien. Estaría mejor en el Arsenal o el Manchester City o incluso en el Liverpool. ¿Sería un digno sucesor de Mohamed Salah algún día? 100%.”
Advertencia de Ronaldinho: Yamal debe disfrutar de la longevidad
Meulensteen continuó diciendo que Yamal necesita asegurarse de que su chispa no se apague, con Ronaldinho, la leyenda del Barcelona, entre aquellos que han luchado por la longevidad después de alcanzar la cima del juego.
Él añadió: “Sin lugar a dudas, Lamine Yamal es el prospecto más prometedor del fútbol. Es encantador de ver, agradable a la vista y lo que ya ha hecho en el juego es impresionante. A veces las cosas se alinean y eso es lo que le ha sucedido hasta ahora con Barcelona y España. Parece un chico sensato y es importante cómo su entorno reacciona hacia él y quienes lo rodean también.
“Creo que lo único que puede aprender de Messi y sus homólogos como Xavi e [Andrés] Iniesta e incluso [Cristiano] Ronaldo, es la determinación, la constante determinación de tener éxito, el impulso constante de mejorar y nunca dejarlo ir. Eso es notable y nunca se da por sentado.
“Mira a Ronaldinho. Tuvo dos temporadas increíbles con el Barcelona. Era casi Ronaldo y Messi juntos en uno. Tenía la habilidad, la velocidad, todo el paquete y era constantemente emocionante de ver. Pero nunca tuvo la determinación para la longevidad que necesitas.
“Eventualmente, en algún momento, y esto es algo que Yamal debe enfrentar, si juegas a un nivel tan alto, tantos juegos, a una edad temprana, puede haber un elemento de fatiga mental. Tienes que seguir adelante y, obviamente, Cristiano Ronaldo y Messi se han mantenido alejados de cualquier lesión a largo plazo real, lo cual es enorme. Y recuerda, Messi y Ronaldo han sido pateados de izquierda a derecha y por todas partes pero no han sufrido lesiones musculares a largo plazo, problemas de isquiotibiales o ACL.”
- Getty/GOAL
Comparación con Messi: ¿Yamal también romperá lazos con Barcelona?
Yamal ha superado la última lesión que sufrió, recuperando la forma física y agudeza con el Barcelona. Ha seguido restando importancia a las comparaciones con Messi pero, habiendo visto al argentino GOAT dejar el Barça por el Paris Saint-Germain en 2021, puede decidir seguir un camino de carrera similar al extender sus propias alas.