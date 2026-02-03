Lamine Yamal hace un gran anuncio sobre su futuro en Barcelona tras recibir un premio especial

El joven ya está planeando quedarse, diciendo a los presentes en la 78ª Mundo Deportivo Gala cuando se le preguntó sobre su futuro: “Espero poder quedarme aquí para siempre, donde disfruto cada día, en el mejor club y en la mejor ciudad del mundo.” Anteriormente declaró en 2024: “Quiero quedarme en el Barça para siempre, quiero ser una leyenda.”

Yamal fue presentado en la Gala de MD - donde recibió un premio especial - como “ya siendo uno de los mejores del mundo”, asegurando un segundo puesto en la votación del Balón de Oro 2025. La expectativa es que gane múltiples Balones de Oro.

El talentoso adolescente estará estableciendo metas ambiciosas de ese tipo, con un deseo de su parte de adoptar una mentalidad similar a las de los grandes de todos los tiempos Messi y Cristiano Ronaldo, dos intérpretes perennes que han mantenido una búsqueda implacable de la perfección.

Yamal insiste en que no descansará en sus laureles, a pesar de todo lo que ya ha logrado, ya que siempre hay otro objetivo que perseguir. Dijo cuando se le pidió que destacara su momento más destacado de 2025-26: “¿Mi mejor momento esta temporada? ¡Ahora lo mejor está por venir! Lo importante está por venir.”