Mientras el fútbol continúa jugándose en toda Inglaterra e Italia, la historia es muy diferente en países como Francia, Alemania y España, donde la Ligue 1, la Bundesliga y La Liga han pausado sus actividades mientras el invierno se apodera de Europa.

Un hombre que está aprovechando al máximo su tiempo fuera del fútbol de clubes es la superestrella del Barcelona, Yamal, quien ha sido captado cambiando el césped del Camp Nou por la arena dorada de Dubái, un destino popular para los futbolistas de vacaciones.

Sin embargo, aunque el joven de 18 años puede haber cambiado el césped por la arena, resulta que no ha dejado el campo del todo, ya que ha sido fotografiado jugando un poco de fútbol playa con un grupo de jóvenes.