Lamine Yamal disfruta del estrellato pese al escrutinio por su vida privada y polémicas

Yamal siempre ha querido ser el centro de atención, demostrando desde muy joven que sabía cómo hacer que los aficionados se levantaran de sus asientos. Sobre ese proceso y el placer de recibir reconocimiento, comentó: "Donde solía jugar, en mi barrio, había paredes donde la gente se sentaba, y no había mejor sensación que lograr que quienes estaban sentados se levantaran y se rieran de los oponentes. Creo que es la mejor sensación del mundo, y algo que me recuerda mucho a eso es cuando estoy en el campo y los fanáticos se levantan y se sorprenden por una jugada que he hecho."

Respecto a mantener la libertad y disfrutar del juego, añadió: "No siento presión al jugar al fútbol. Solo trato de disfrutarlo. Creo que mis amigos y mi familia han pasado por cosas más difíciles que yo simplemente jugando al fútbol. El fútbol lo es todo para mí. Es el primer amor de mi vida y siempre lo será. Es un deporte donde todos estamos en igualdad de condiciones. Nunca he sentido verdadera presión jugando; mis padres enfrentaron presiones reales como padres jóvenes: manejar la familia, el trabajo, ser felices y comprar regalos… esa es la verdadera presión para mí."