Lamine Yamal elegido Jugador del Mes de La Liga tras deslumbrantes actuaciones con el Barcelona
Yamal gana el premio al Jugador del Mes de La Liga
Lamine Yamal mostró un rendimiento dominante en los cuatro partidos de La Liga de Barcelona en noviembre, marcando contra Elche, Celta Vigo y Deportivo Alavés mientras sumaba dos asistencias en la contundente victoria del conjunto catalán sobre el Athletic Club. Los momentos destacados de Yamal incluyeron una exhibición de dos asistencias en el regreso de Barcelona al Camp Nou y otra actuación de gol y asistencia contra el Alavés para cerrar el mes.
El impacto decisivo de Yamal en cada partido reforzó la sensación de que había recuperado por completo el ritmo y la confianza tras un período previamente difícil. Las explosivas contribuciones del joven de 18 años ayudaron a Barcelona a ganar todos los partidos de liga durante el mes, impulsándolo más allá de rivales como Kylian Mbappé y Antoine Griezmann en la votación final para el Jugador del Mes de La Liga en noviembre.
- AFP
Yamal ayuda al Barcelona a volver a la cima de la clasificación de La Liga
La fuerte forma doméstica del Barcelona fue impulsada en gran medida por el resurgimiento de Lamine Yamal, colocando a los catalanes en la cima de la tabla de La Liga después de 15 jornadas. Sus actuaciones ayudaron a calmar las preocupaciones tras una difícil derrota en El Clásico, que los dejó a cinco puntos del Real Madrid, y demostraron su capacidad para asumir la responsabilidad en un momento crítico.
Yamal consiguió seis goles y asistencias en cuatro partidos.
El recuento final de noviembre de Yamal de tres goles y tres asistencias elevó su total creativo líder en la liga a ocho asistencias, subrayando un nivel de productividad poco común para un jugador que aún está en su adolescencia. Ya había mostrado destellos de producción de élite a principios de la temporada, pero noviembre marcó su período más consistente hasta el momento, con contribuciones decisivas en cada partido.
- Getty Images Sport
Yamal es crucial para el importante periodo invernal del Barcelona.
El Barcelona ahora se prepara para un complicado viaje fuera de casa contra el Real Betis, donde la creatividad de Yamal volverá a ser central en su enfoque contra un oponente entre los cinco primeros. Su forma también será crucial mientras el club vuelve a centrarse en la Liga de Campeones, recibiendo al Eintracht Frankfurt en un partido vital para mantener el impulso en todas las competiciones.