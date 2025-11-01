Getty Images/Goal/@lamineyamal Instagram
Lamine Yamal aparentemente confirma planes para comprar una mansión de Barcelona de 14 millones de euros que alguna vez perteneció a la sensación del pop Shakira y Gerard Piqué
Lamine Yamal compra una propiedad inmobiliaria de lujo
Construida en 2012, la propiedad originalmente constaba de tres edificios separados repartidos en 3,800 pies cuadrados, con piscinas cubiertas y al aire libre, una cancha de tenis privada e incluso un estudio de grabación que una vez utilizó la propia Shakira. Cuando Shakira y Piqué anunciaron su separación en 2022, la mansión fue rápidamente puesta a la venta por €14 millones. Pero a pesar del interés global, permaneció en el mercado por más de dos años. Una de las residencias más pequeñas fue eventualmente vendida por separado, reduciendo el precio total a €11 millones, lo cual sigue siendo suficiente para dejar boquiabierto a cualquiera. El medio español Mundo Deportivo había informado anteriormente que Yamal ahora ha intervenido para tomar las llaves y planea mudarse con su primo y un amigo cercano. También se cree que el joven estrella está preparando renovaciones importantes y gastará una suma significativa para remodelar la casa para adaptarla a sus propios gustos y estilo de vida.
Entrando en la lujosa nueva mansión de Yamal
Se ha informado que hay seis dormitorios y cinco baños. La casa principal se abre a un vasto espacio de vida enmarcado por paredes de vidrio que dan al Mediterráneo. El área exterior cuenta con céspedes bien mantenidos, una terraza privada junto a la piscina y una elegante zona de descanso perfecta para entretener a los invitados. Se ha sugerido que Yamal podría transformar el antiguo estudio de grabación de Shakira en una sala de juegos o un cine personal. La mudanza a una de las propiedades más icónicas de Cataluña se produce solo meses después de que Yamal firmó un contrato deslumbrante de seis años con Barcelona en mayo. Se informa que el acuerdo le genera alrededor de €30 millones por temporada, lo cual es una cifra asombrosa para un jugador que todavía es adolescente. Eso lo coloca entre los jugadores mejor pagados del fútbol mundial, pudiendo ganar hasta €180 millones para cuando su contrato termine. Y las ganancias no se detienen ahí. Gracias a su creciente perfil global y una serie de lucrativos acuerdos de patrocinio, Forbes estima que el ingreso anual total de Yamal podría alcanzar los $43 millones, lo cual es suficiente para darle un lugar entre la élite financiera del deporte junto a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Jude Bellingham.
Las preocupaciones por las lesiones empañan la celebración.
Sin embargo, aunque la publicación en Instagram mostraba una imagen de glamour, las cosas no han sido del todo positivas para Yamal en el campo de juego. El joven ha estado luchando con una lesión en la ingle, supuestamente una forma de pubalgia, que es una afección crónica y notoriamente difícil de tratar que ha afectado a varios jugadores de alto nivel, incluyendo a Lionel Messi. Informes desde España afirman que el Barça está preocupado de que el problema pueda convertirse en algo a largo plazo si no se maneja con cuidado.
“La pubalgia es complicada," admitió Messi durante una entrevista con la estación de radio de Buenos Aires Club 94.7 en 2019. “La sufro desde hace un tiempo, hago poco entrenamiento y no puedo jugar todos los partidos. No es un problema que se pueda resolver de la noche a la mañana. Me siento mejor ahora, pero todavía no me he recuperado y aún necesito tratamiento.”
La batalla de Barcelona para mantenerse en la lucha por el título
A pesar del contratiempo de la lesión, Yamal sigue siendo central en los planes de Hansi Flick mientras el Barcelona busca alcanzar al Real Madrid en la carrera por el título de La Liga. Se espera que comience, ya que el entrenador alemán informó: "está bien. Algunos días todavía siente un poco de dolor, pero está progresando bien.” Sin embargo, Pedri se perderá ya que Flick también proporcionó una actualización sobre la lesión del centrocampista. "Después del partido en Madrid, solo tenía una pequeña molestia, solo fatiga, pero cuando lo revisamos, encontramos la lesión. Tenemos que aceptarlo. Esperamos que vuelva pronto", dijo. Los Blaugranas actualmente están cinco puntos detrás de sus eternos rivales y estarán desesperados por mantener la presión cuando reciban al Elche el domingo.
