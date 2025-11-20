Getty Images Sport
Lamine Yamal apunta al enfrentamiento con Chelsea para su regreso al Barcelona mientras los médicos advierten que podría estar fuera durante meses debido a una lesión 'complicada'
Según Mundo Deportivo, el Barcelona ha establecido un objetivo claro para que Yamal se recupere completamente de la pubalgia y regrese a tiempo para el crucial encuentro de la Liga de Campeones contra el Chelsea. El extremo de 18 años ha estado gestionando una significativa molestia en la ingle durante semanas, un problema que el club describe como “molesto más que serio”, pero que requería una pausa completa en su actividad. Su condición le obligó a retirarse de los clasificatorios para la Copa del Mundo de España contra Georgia y Turquía, y el personal médico del Barça temía que la lesión pudiera empeorar si no se trataba de manera agresiva.
El club comenzó un plan de tratamiento de dos fases a partir del 10 de noviembre, cuando Yamal se sometió a una terapia invasiva de radiofrecuencia. Se le instruyó que descansara entre 48 y 72 horas antes de comenzar un minucioso programa de rehabilitación con dos de los fisioterapeutas del Barcelona. Ese programa ya ha producido progresos visibles, y Yamal regresó al entrenamiento de grupo parcial el miércoles en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, un paso clave después de días de trabajo exclusivamente individual.
Dentro del Barça, la prioridad es simple, tener a Yamal listo para el partido contra el Chelsea, un encuentro que podría definir la trayectoria del club en la Liga de Campeones. Aunque la reunión de liga del sábado con el Athletic Club no ha sido descartada, cualquier participación sería mínima. Su cronograma de regreso sigue siendo ajustado, pero el club cree que siete a diez días es realista si su recuperación continúa sin contratiempos.
Los médicos advierten sobre meses de recuperación mientras un especialista externo supervisa el cuidado.
El equipo médico del Barcelona ha sido claro con Yamal en que esta lesión es delicada, y un manejo incorrecto podría llevar a meses fuera de las canchas. El dolor volvió intensamente después de su reciente actuación contra el Celta de Vigo, donde anotó y asistió, pero terminó el partido sintiendo una incomodidad familiar. Según el informe, el adolescente estaba “preocupado por el alcance de la lesión,” lo que llevó al Barça a traer a un especialista belga reconocido para una evaluación adicional.
Los doctores han aprobado desde entonces el plan de rehabilitación y volverán al Barça en los próximos días para reevaluar al extremo. Nunca se consideró la cirugía como una opción, ni Yamal ni su entorno estaban dispuestos a contemplarla, pero ambas partes acordaron que la experiencia externa era esencial para gestionar una condición conocida por su tendencia a prolongarse.
Describiendo la lesión como “complicada,” los médicos del club enfatizaron que cualquier atajo podría poner en peligro el resto de su temporada. Su instrucción al jugador ha sido directa: tomarse la rehabilitación en serio, evitar la exposición innecesaria en los medios y las tensiones físicas, y permitir que el ciclo de tratamiento estabilice el área de la ingle. Yamal ha respondido con total compromiso, reduciendo las apariciones públicas y enfocándose exclusivamente en el trabajo de recuperación.
Exposición reducida, cambios personales y enfoque renovado
El dolor físico no ha sido el único desafío para la sensación. El informe revela que la lesión se encuentra sobre una etapa emocional compleja. Después de El Clásico, el adolescente optó por reducir drásticamente su presencia en los medios. Su próximo video planificado, según dijo a su círculo cercano, "solo se lanzará" si juega contra el Chelsea. Este cambio es parte de un esfuerzo más amplio para despejar su entorno y reducir las distracciones durante una fase crucial de recuperación.
Un capítulo personal que había introducido momentos de tensión en las últimas semanas, también ha sido reportadamente concluido. El Barcelona cree que este enfoque renovado lo beneficiará, especialmente dada su ambición implacable. El extremo ha instalado una zona de fisioterapia y sistemas de recuperación con agua en su nuevo hogar, decidido a perfeccionar cada detalle de su rutina profesional. Los que lo rodean insisten en que su impulso "para ser el número uno" sigue sin cambios.
Incluso durante los dolorosos meses desde el descanso internacional de septiembre, Yamal continuó entregando momentos decisivos. Marcó en las victorias ligueras sobre Elche y Celta de Vigo y tuvo un gol y una asistencia en el empate de la Liga de Campeones contra el Club Brujas.
Las apuestas de la UCL del Barça y por qué el Chelsea es la prioridad
La urgencia del Barcelona proviene de la precaria posición del club en la Champions League. Con solo dos victorias en cuatro partidos de la fase de liga, los catalanes se sitúan en el puesto 11, por detrás de clubes como el Tottenham y el Galatasaray, y están luchando por asegurar un puesto entre los ocho primeros necesario para un lugar directo en los octavos de final. Por lo tanto, el empate contra el Chelsea se ha vuelto vital, tanto por los puntos como por el impulso.
Para Hansi Flick, la presencia de Yamal podría ser decisiva, especialmente con el equipo aún ajustándose al ambiente reabierto del Camp Nou después de dos años y medio fuera. Mientras una aparición contra el Athletic de Bilbao sigue siendo posible, el personal de Flick ha dejado en claro que no se correrá ningún riesgo si persiste alguna molestia.
El Barça quiere a Yamal a pleno rendimiento para el Chelsea, y se espera que Yamal continúe alternando entre trabajo individual y sesiones de grupo controladas durante los próximos cuatro días mientras el Barcelona monitorea su respuesta a los aumentos de carga.
Para el Barcelona, la próxima semana es crítica ya que regresan al Camp Nou contra el Athletic Club antes de viajar a Londres para un partido que puede definir su futuro europeo.
