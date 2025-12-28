La muerte de Jota ha proyectado una larga sombra sobre el Liverpool esta temporada, pero el equipo de Merseyside ha hecho todo lo posible para ayudar a su viuda y familia en lo que puedan. Esa compasión se mostró de nuevo este fin de semana, ya que los Reds permitieron que dos de los tres hijos de Jota, Dinis y Duarte, se unieran a los niños mascota del día del partido en el campo antes de su 2-1 sobre Wolves - un club en el que el portugués pasó tres temporadas. Los niños, junto con otros jóvenes miembros de la familia, lideraron al equipo de Arne Slot desde el túnel y salieron al terreno de juego junto al capitán Virgil van Dijk.

Gritos de "Diogo, Diogo, Diogo" resonaron alrededor del estadio, un cartel que decía 'Diogo Jota, siempre en nuestros corazones' se levantó en el extremo de la Kop antes del inicio, y los aficionados cantaron en homenaje al exdelantero en el minuto 20 para señalar su número de camiseta 20. Cuando el centrocampista Ryan Gravenberch marcó su primer gol, recreó la celebración estilo tiburón de Jota que a veces usaba, y el viernes, los jugadores y el personal de los Wolves colocaron coronas de flores fuera de Anfield en su memoria. Todo esto fue profundamente conmovedor para Cardoso.