«La vida ha sido cruel»: Rodrygo se sincera sobre su desilusión tras aceptar que su sueño de jugar el Mundial se ha esfumado debido a una grave lesión
El Real Madrid confirma el devastador diagnóstico
El Real Madrid confirmó el martes que el delantero Rodrygo ha sufrido una lesión que le mantendrá fuera de los terrenos de juego durante el resto de la temporada. Los peores temores se hicieron realidad tras las exhaustivas pruebas médicas realizadas el martes por la mañana, en las que se evaluó el problema de rodilla que sufrió contra el Getafe. Según el comunicado oficial del club: «Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una rotura del ligamento cruzado anterior y una rotura del menisco externo de la pierna derecha».
La catastrófica lesión se produjo tan solo 11 minutos después de saltar al campo, cuando su rodilla se dobló tras una característica finta en la banda. Rodrygo acababa de regresar tras un mes de ausencia por una tendinitis, lo que hace que este revés sea aún más cruel. Consiguió terminar el partido con un dolor evidente, pero la evaluación posterior confirmó la gravedad de la lesión, lo que pone fin abruptamente a su campaña nacional.
El sueño mundialista de Brasil se desvanece
El peso emocional de esta catástrofe se extiende mucho más allá de la capital española, ya que la grave lesión priva oficialmente a Rodrygo de un puesto en la Copa del Mundo de 2026. El internacional brasileño compartió su inmenso dolor en su cuenta de Instagram, describiendo el momento como uno de los días más tristes de su vida. Admitió que este diagnóstico representa una pesadilla que siempre había temido profundamente a lo largo de toda su carrera profesional.
«Uno de los peores días de mi vida, cuánto temía siempre esta lesión... quizá la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente... No sé si me lo merezco, pero ¿de qué me puedo quejar? Cuántas cosas maravillosas he vivido que tampoco me merecía», escribió.
«Ha surgido un gran obstáculo en mi vida, en mi carrera, que me impedirá hacer lo que más me gusta durante un tiempo. Estaré fuera el resto de la temporada con mi club y fuera del Mundial con mi país, un sueño que todos saben lo mucho que significa para mí. Lo único que puedo hacer es ser fuerte como siempre, lo cual no es nada nuevo».
El Real Madrid y Arbeloa se enfrentan a una crisis de selección
De vuelta en Madrid, el momento en que se ha producido este devastador revés no podría ser peor para el entrenador Álvaro Arbeloa, que ya está lidiando con una lista de lesionados cada vez más larga. Ahora que el Real Madrid entra en la recta final de la temporada compitiendo en múltiples frentes, los blancos se encuentran con una notable escasez de opciones en ataque. La repentina pérdida de Rodrygo limita gravemente su flexibilidad táctica en el último tercio del campo de cara a partidos cruciales como el próximo choque contra el Celta de Vigo.
El estado actual de la plantilla ha desencadenado una auténtica crisis de selección en el Santiago Bernabéu. La superestrella Kylian Mbappé sigue sin estar disponible por lesión, mientras que el prometedor Franco Mastantuono cumplirá una sanción tras su reciente tarjeta roja. Esto deja a Arbeloa con solo Vinicius Junior y el joven Gonzalo como delanteros reconocidos disponibles, lo que supone una enorme presión para el resto de la plantilla, que deberá obtener resultados en este periodo crítico para intentar recortar los cuatro puntos de diferencia con el Barcelona.
Comienza el largo camino hacia la recuperación.
Aunque el futuro inmediato se ve muy empañado por la decepción, Rodrygo ya está centrando su atención en el agotador proceso de rehabilitación que le espera. El tiempo de recuperación de una rotura combinada de ligamento cruzado anterior y menisco suele oscilar entre siete y nueve meses, lo que significa que se perderá la crucial recta final de La Liga y la Liga de Campeones. Ahora se enfrenta a una enorme carrera contra el tiempo para estar en forma para la pretemporada 2026-27.
A pesar del gran impacto emocional, Rodrygo mostró una notable resistencia en su comunicado público. «¡Gracias a todos por vuestras oraciones, mensajes y cariño! Todos vosotros sois muy importantes para mí. Aunque este es un momento muy difícil, prometo no detenerme aquí. Creo que todavía tengo muchas cosas increíbles que experimentar y alegrías que dar a todos los que confían en mí. Solo es un hasta pronto», afirmó.
