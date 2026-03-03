Getty
Traducido por
La temporada de Jeremy Jacquet, fichado por el Liverpool, prácticamente ha terminado, ya que el Rennes confirma la operación quirúrgica del defensa lesionado
Jacquet listo para la cirugía
La lesión se produjo durante la derrota por 3-1 del Rennes ante el Lens, un partido que resultó devastador para el joven defensa central. Jacquet se vio obligado a abandonar el terreno de juego visiblemente afectado después de que una entrada le dejara agarrándose el hombro con un dolor considerable. Tras exhaustivas evaluaciones médicas y consultas con especialistas, se han confirmado los peores temores del equipo médico.
El jugador de 20 años, por el que los responsables del Anfield lucharon contra la dura competencia del Chelsea para ficharlo, debe ahora someterse a una intervención quirúrgica que prácticamente pone fin a su temporada 2025-26. Es un duro golpe para un jugador que estaba empezando a ultimar los preparativos para su soñado fichaje por la Premier League.
El Rennes ha emitido un comunicado oficial sobre el estado del defensa, en el que se lee: «Jeremy Jacquet se someterá a una intervención quirúrgica. En el partido contra el Lens del 7 de febrero, Jeremy Jacquet se vio obligado a abandonar el terreno de juego antes de tiempo debido a una lesión en el hombro izquierdo. Tras las pruebas médicas, se ha programado una intervención quirúrgica para los próximos días. El Stade Rennais F.C. le desea una pronta recuperación».
- AFP
Preparado para ponerse al día en la pretemporada
Los seguidores del Liverpool habían seguido con entusiasmo la trayectoria de Jacquet en Francia, considerando al joven como una pieza clave en la evolución defensiva a largo plazo del club. Aunque se espera que la operación resuelva el problema con éxito, el largo periodo de recuperación significa que el francés llegará a Merseyside este verano tras haberse perdido varios meses de competición.
Esto hace que su programa de preparación física de pretemporada cobre una importancia especial, ya que tendrá que ponerse al día para integrarse con sus nuevos compañeros. Los Reds pagaron la asombrosa cifra de 60 millones de libras para asegurarse su fichaje, una cantidad que lo convierte en la salida más cara de la historia del Rennes, superando los 55,5 millones de libras que el Manchester City pagó por Jeremy Doku en 2023. A pesar del contratiempo, el Liverpool sigue totalmente comprometido con el jugador de 20 años y supervisará su rehabilitación.
La batalla por la élite europea
Antes de que el Liverpool llegara a un acuerdo para traer a Jacquet a Inglaterra, el defensa era objeto de un intenso interés por parte del Stamford Bridge. Se creía que el Chelsea era el favorito para fichar al prometedor joven durante el mercado de invierno, ya que buscaba reforzar su propia defensa. Sin embargo, los Blues finalmente se echaron atrás ante el precio que pedía el equipo francés y se negaron a pagarlo, lo que permitió al Liverpool entrar en escena y completar el traspaso.
Tras su decisión de retirarse de la puja por Jacquet, el Chelsea optó por confiar en su profundidad interna y en su estrategia de fichajes existente, en lugar de gastar de más en el jugador del Rennes. Por su parte, Jacquet se considera una incorporación a largo plazo para la zaga del Liverpool, actualmente liderada por Virgil van Dijk. Si bien su llegada se considera un paso importante para mantener los estándares de rotación defensiva de los Reds, primero deberá superar un obstáculo físico antes de poder competir por un puesto en el once inicial.
- AFP
El largo camino hacia la recuperación
El futuro inmediato de Jacquet pasa por un periodo de reposo postoperatorio seguido de un riguroso programa de rehabilitación en Francia. El equipo médico del Liverpool supervisará su evolución para garantizar que esté listo para afrontar los rigores del fútbol inglés cuando comience la temporada 2026-27. El objetivo es que el defensa esté en forma para incorporarse a la plantilla al inicio de la gira de verano.
Anuncios