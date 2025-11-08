La suspensión de Luis Suárez en el Juego 3 deja al Inter Miami de Lionel Messi con una gran pregunta: ¿qué sigue?

Luis Suárez simplemente tenía que hacerlo de nuevo. En justicia, esto es lo que hace Luis Suárez: caos, desorden, romper las reglas - y a menudo de maneras bastante desagradables.

¿Su último acto? Patear a Andy Najar de Nashville en la entrepierna durante la segunda mitad del choque de playoffs del Inter Miami. Fue el tipo de cosas con las que Suárez probablemente se ha salido con la suya incontables veces: un balón a punto de entrar en el área, Najar sujetándolo, Suárez empujando y moviendo su pierna con un rápido movimiento de chasquido.

No está claro si tenía la intención de plantar sus tacos en la entrepierna del defensor - eso requeriría un grado de precisión aterrador, un tiro sin mirar para la historia. Pero el punto más amplio se mantiene: Suárez hizo un acto deliberado para lesionar a un oponente. Pocos lo captaron en tiempo real, y no hubo castigo en el campo, pero la MLS revisó la jugada posteriormente y le impuso una suspensión de un partido. Ahora se perderá el partido de eliminación del sábado contra Nashville - si Miami pierde, su temporada termina, y Suárez no estará en el campo para ayudarlos.

Quizás más importante, sin embargo, esto es una prueba para los Herons. Han sobrevivido sin Suárez en el pasado. Han, posiblemente, lucido mejor sin él en ocasiones. Y así, se convierte en un extraño acto de equilibrio. Sin duda, Suárez es un jugador clave. Pero han demostrado previamente que su ausencia no es necesariamente condenatoria. Y este juego - ganar o perder - podría ofrecer una idea de cómo podría funcionar un Inter Miami post-Suárez, no solo en las próximas semanas, sino también en los años venideros.