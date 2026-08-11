Durante la noche, de hecho, Roma y Oporto no habrían encontrado el acuerdo definitivo sobre la solución anterior vinculada al 50% de la ficha del jugador. En cualquier caso, la valoración global seguiría siendo de 50 millones de euros: unos 7-8 millones por la cesión y otros 42-43 millones por la opción de compra. Las condiciones para que se active la obligación podrían ser conjuntas y estar ligadas a los partidos disputados por el jugador y a la clasificación de la Roma para la Champions League.