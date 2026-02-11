Getty Images Sport
«¡La reconciliación con Lionel Messi debe ser una prioridad!» - El candidato a la presidencia del Barcelona promete enviar una oferta de fichaje «triple» a la superestrella del Inter Miami para que regrese al club.
Font critica el «imperdonable» error de Laporta
Font ha aumentado la presión sobre el actual presidente del Barcelona, Laporta, acusando a la directiva del club de cometer un pecado capital al alienar al mejor jugador de su historia. En declaraciones a Cadena SER, el ex candidato a la presidencia criticó duramente a la actual directiva por dar prioridad a una alianza estratégica con el Real Madrid en lugar de reparar las relaciones con Messi.
Font, que quedó segundo tras Laporta en las elecciones de 2021, destacó el marcado contraste entre la relación amistosa de Laporta con el presidente del Madrid, Florentino Pérez, debido en gran parte a sus intereses comunes en la Superliga, y la fría distancia que sigue existiendo entre el club y su antiguo capitán.
«El hecho de que tenga que colarse en el Camp Nou, que hayamos roto relaciones con Leo y no con el Real Madrid, es imperdonable», declaró, y añadió que «la reconciliación con Messi debería ser una prioridad desde que se marchó».
Un plan «triple» para el regreso de Messi
Font no se limitó a criticar, sino que ofreció una visión concreta para la reconciliación. Reveló que su equipo ha estado trabajando en una propuesta «triple» diseñada para atraer a Messi de vuelta a Cataluña, que abarca funciones institucionales, comerciales y deportivas. Aunque Messi tiene actualmente un contrato con el Inter Miami de la MLS, Font insiste en que la puerta no está cerrada para un último capítulo en el Barcelona.
«Es algo que emocionará a los aficionados del Barça», dijo sobre su plan para «el mejor jugador de la historia».
La campaña de Font cuenta con el respaldo del legendario excentrocampista y entrenador Xavi, quien, según él, ve la necesidad de una reforma completa de la dirección del club.
«Está muy decepcionado con la junta directiva actual. Xavi se siente muy traicionado y lo que quiere es un cambio de modelo, una modernización del club y que la presidencia deje de ser tan personalista», añadió.
«El Real Madrid ha sido mi equipo favorito toda mi vida».
En la entrevista, Font también lanzó una furiosa andanada contra el archirrival Real Madrid y el arbitraje en La Liga, señalando lo que él percibe como un claro sesgo a favor de los blancos.
«Es evidente que los árbitros siempre han favorecido al Real Madrid», afirmó. «Incluso antes de que existiera RMTV, sí. Desde que era niño, he sufrido decisiones arbitrales que favorecen al Real Madrid. Estos son los hechos: al Madrid le han pitado 16 penaltis en 23 partidos. Me refiero a realidades históricas, y lo que no tiene sentido es la retórica populista, la retórica de engañar a los socios del Barcelona».
Soñando con Haaland y apoyando a Flick
De cara al futuro, Font esbozó su visión deportiva en caso de que llegara a tomar las riendas del Camp Nou. Apoyó a Hansi Flick para que siguiera como entrenador, pero especificó que no mantendría a Deco como director deportivo.
Sin embargo, la parte más destacada de sus planes de futuro tenía que ver con el delantero del Manchester City Erling Haaland. Font calificó al goleador noruego como el «delantero típico» al que apuntaría como presidente, ahora que el club se prepara para la vida después del veterano delantero Robert Lewandowski. Sin embargo, admitió que el City no querrá vender al prolífico delantero.
