La reacción del vestuario del Chelsea ante la impactante salida de Enzo Maresca fue revelada por Pedro Neto, ya que el extremo admite que los jugadores estaban 'sorprendidos' y 'tristes'
Escrito en la pared para Maresca
A pesar de supervisar la victoria del Chelsea en el Mundial de Clubes este verano y guiarlos a la clasificación para la Liga de Campeones la temporada pasada, los Blues han separado caminos con el técnico de 45 años. Esto podría haber estado gestándose, sin embargo, después de que Maresca dijera que los dos días previos a la victoria sobre el Everton en diciembre fueron "los peores desde que me uní al club porque la gente no me apoyó a mí ni al equipo". Muchos asumieron que esto fue una crítica al consejo, y justo al comienzo de 2026, el Chelsea ha decidido tomar medidas drásticas.
Un comunicado del club sobre su salida dice: "El Chelsea Football Club y el entrenador Enzo Maresca han terminado su relación. Durante su tiempo en el club, Enzo llevó al equipo al éxito en la UEFA Europa Conference League y en el Mundial de Clubes de la FIFA. Esos logros seguirán siendo una parte importante de la reciente historia del club, y le agradecemos sus contribuciones al club. Con objetivos clave aún por alcanzar en cuatro competiciones, incluyendo la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el club creen que un cambio ofrece al equipo la mejor oportunidad de encauzar la temporada. Le deseamos a Enzo lo mejor para el futuro."
Neto dolido por el despido de Maresca
El internacional portugués Neto cambió los Wolves por el Chelsea en el verano de 2024, cuando Maresca se unió al equipo de Stamford Bridge. Desde su llegada al oeste de Londres, el extremo ha hecho mejoras notables en su juego y es un habitual en el primer equipo. Naturalmente, el jugador de 25 años estaba "triste" de ver ir al exentrenador del Manchester City, mientras le agradecía por su ayuda.
Le dijo a Sky Sports: "Cuando escuché la noticia, al principio, me sorprendió un poco, porque el entrenador lo hizo muy bien para nosotros. Tuvo una temporada increíble el año pasado, y estaba teniendo una buena temporada este año. Para mí, estaría un poco triste porque fue el entrenador que me ayudó mucho. Me ayudó mucho, aprendí mucho con él. En términos personales, fue increíble también. Así que lo único que puedo decir es 'gracias'."
¿Rosenior sucederá a Maresca?
Mientras el entrenador de los Sub-21, Calum McFarlane, se prepara para hacerse cargo del viaje del equipo senior al Manchester City el domingo, parece que Liam Rosenior de Estrasburgo es el gran favorito para ser el próximo al mando de los Blues. Dado que el equipo francés y el equipo de la Premier League son propiedad de BlueCo, parece ser la opción más conveniente nombrar al hombre de 41 años. Pero el propio Rosenior ha dicho poco sobre esta "especulación".
Él dijo: "Voy a hablar sobre el Niza porque ese es mi trabajo. Hay mucho ruido, mucha especulación, pero como entrenador, si te involucras en eso, fracasas. Mi trabajo está aquí, amo este club. No, no he hablado con los jugadores al respecto. No es necesario, están al tanto y he tenido algunas bromas ligeras. Pero hemos estado enfocados en nuestro trabajo. El objetivo es seguir creando grandes cosas aquí.
"En la vida, no hay garantías. Nunca sabes qué traerá mañana. Solo estoy haciendo mi trabajo. Ya ha habido especulación. No quiero garantizar cuánto tiempo estaré aquí, pero me disfruto cada día aquí. Tengo la intención de seguir haciéndolo mientras esté aquí. Amo este club, pero no puedo garantizar nada. Nadie puede. Quiero hacer mi trabajo aquí, es simple. La realidad hoy es que soy el entrenador de Estrasburgo y estoy enfocado en mi posición. Hay intercambios porque somos parte del mismo grupo. Soy honesto, nunca puedes controlar todo en la vida. Podría decir que me quedaré aquí por años y luego ser despedido."
¿Qué sigue para el Chelsea?
Mientras BlueCo intenta conseguir un nuevo entrenador lo antes posible, el Chelsea, que ocupa el quinto lugar, viaja al Man City, que está en segundo lugar, este fin de semana antes de realizar el corto viaje a sus rivales locales Fulham el miércoles. Luego comienzan su campaña de la FA Cup fuera contra el equipo del Championship Charlton Athletic el 10 de enero.
