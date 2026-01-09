¡La racha de Liverpool ha terminado! La seguidilla de los Reds en la Premier League que duró 600 partidos y 16 años termina con un empate en Arsenal

Liverpool se encontraba sin sus jugadores más potentes en la ofensiva, con la superestrella egipcia Mohamed Salah actualmente fuera con su país en la Copa Africana de Naciones. La contratación récord Alexander Isak está descartado por lesión, mientras que el máximo goleador con 11 tantos, Hugo Ekitike, también está lidiando con una lesión.

Con eso en mente, Slot estaba contento con el desempeño que mostró su equipo. Dijo a los periodistas después, cuando se le preguntó sobre no haber logrado marcar y la falta de opciones en el tercio final del campo: "Creo que hay otras cosas de las que hablar acerca de dónde están ambos equipos en este momento, más allá de la [respectiva fortaleza de] la banca de sustitutos. Creo que hoy mostramos -y no por primera vez- en los grandes partidos que somos capaces de competir con cualquier otro equipo grande.

"Y hemos tenido resultados con casi cualquier otro equipo grande, excepto contra el Manchester City, cuando era tan obvio que marcamos el 1-1, pero los únicos que no lo pensaron fueron el árbitro y el VAR. Ese es el único partido que perdimos 3-0.

"Hemos demostrado tanto en casa como fuera contra el Arsenal que podemos competir con cualquier otro equipo. Luego está la pregunta de por qué estamos 14 puntos detrás de ellos y eso es porque tenemos dificultades contra bloques bajos para desbloquear eso y hay 20 goles de diferencia entre nosotros en jugadas a balón parado.

"Pero en ambos partidos hemos demostrado ahora que somos muy competitivos entre nosotros. Ganamos en Anfield gracias a un tiro libre en Anfield. Y hoy, no hubo un momento como ese, por lo que fue 0-0."