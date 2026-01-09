Getty
¡La racha de Liverpool ha terminado! La seguidilla de los Reds en la Premier League que duró 600 partidos y 16 años termina con un empate en Arsenal
¿Cuándo fue la última vez que Liverpool no registró tiros a puerta?
Dadas las opciones de ataque que Liverpool suele tener a su disposición, no es sorprendente que rara vez fallen tan gravemente. De hecho, hay que retroceder en el tiempo hasta 2010 para encontrar la última vez que lo hicieron.
Ese es un récord impresionante, con los Reds habiendo estado llenos de goles a lo largo de los años, pero estarán decepcionados por permitir que una racha épica llegue a su fin. Habían jugado 600 partidos de primera división sin registrar un cero en el departamento de 'tiros a puerta'.
El equipo de Arne Slot intentó ocho disparos contra el Arsenal, pero ninguno de ellos obligó al portero español Raya a actuar. En última instancia, no fue una sorpresa que el partido en cuestión terminara en empate.
Liverpool sin Salah, Isak y Ekitike
Liverpool se encontraba sin sus jugadores más potentes en la ofensiva, con la superestrella egipcia Mohamed Salah actualmente fuera con su país en la Copa Africana de Naciones. La contratación récord Alexander Isak está descartado por lesión, mientras que el máximo goleador con 11 tantos, Hugo Ekitike, también está lidiando con una lesión.
Con eso en mente, Slot estaba contento con el desempeño que mostró su equipo. Dijo a los periodistas después, cuando se le preguntó sobre no haber logrado marcar y la falta de opciones en el tercio final del campo: "Creo que hay otras cosas de las que hablar acerca de dónde están ambos equipos en este momento, más allá de la [respectiva fortaleza de] la banca de sustitutos. Creo que hoy mostramos -y no por primera vez- en los grandes partidos que somos capaces de competir con cualquier otro equipo grande.
"Y hemos tenido resultados con casi cualquier otro equipo grande, excepto contra el Manchester City, cuando era tan obvio que marcamos el 1-1, pero los únicos que no lo pensaron fueron el árbitro y el VAR. Ese es el único partido que perdimos 3-0.
"Hemos demostrado tanto en casa como fuera contra el Arsenal que podemos competir con cualquier otro equipo. Luego está la pregunta de por qué estamos 14 puntos detrás de ellos y eso es porque tenemos dificultades contra bloques bajos para desbloquear eso y hay 20 goles de diferencia entre nosotros en jugadas a balón parado.
"Pero en ambos partidos hemos demostrado ahora que somos muy competitivos entre nosotros. Ganamos en Anfield gracias a un tiro libre en Anfield. Y hoy, no hubo un momento como ese, por lo que fue 0-0."
Slot satisfecho con el rendimiento contra los líderes de la Premier League
Slot continuó diciendo, con Liverpool más que sosteniéndose contra el Arsenal, que está seis puntos claro en la cima de la Premier League: “La forma en que presionamos a sus dos centrales y a su No.6 (Martin Zubimendi) fue mejor en la segunda mitad, así que pudimos recuperar la posesión del balón más rápido y no pudieron acercarse tanto a nuestra área. Pero tal vez lo principal fue que tuvimos el balón durante largos periodos y cuando lo despejaron, lo recogimos y jugamos de nuevo. Pero mérito para el Arsenal, la forma en que defendieron su área.
"Tuvimos cinco, seis, siete de Dominik Szoboszlai, y él tiene un buen tiro. Son buenos en muchas cosas, incluida la defensa del área. Son buenos en tantas cosas que es muy difícil conseguir un resultado contra ellos.
"Estoy un poco sorprendido de que la gente piense que tuvimos un buen desempeño porque cuando tenemos el 60 o 70% de posesión del balón contra otros equipos, la gente lo encuentra aburrido. Ahora es un buen desempeño y apenas creamos una oportunidad.
"Esto es lo que somos pero luchamos, obviamente, en algunas cosas. Las jugadas a balón parado son una de ellas. Hicimos muy bien en la posesión del balón. Pero para mí no es tan diferente a jugar contra Leeds en casa o Fulham afuera cuando dominamos el balón, pero luego a la gente le molesta el hecho de que estos equipos no tienen la magnitud del Arsenal, así que entonces no es suficiente, con lo que estoy totalmente de acuerdo, porque también quiero vernos creando más oportunidades."
Partidos del Liverpool 2025-26: Próximo para los Reds
Liverpool, que sigue en el cuarto lugar de la tabla, centrará ahora su atención en la FA Cup. Tienen un encuentro de tercera ronda con el equipo de League One, Barnsley, el lunes, antes de dar la bienvenida a Burnley en Anfield en su próximo partido de la Premier League el 17 de enero.
