¡La puerta sigue abierta para Mauricio Pochettino! El Tottenham acuerda un contrato provisional con Igor Tudor sin la opción de que el exentrenador de la Juventus se convierta en entrenador permanente
La solución provisional mantiene vivas las opciones para el verano.
El Tottenham ha tomado medidas decisivas para frenar su alarmante caída en la tabla de la Premier League al llegar a un acuerdo verbal con Tudor. Tras el despido de Thomas Frank el miércoles, la directiva del club identificó al croata como el candidato ideal para estabilizar el barco a corto plazo.
Sin embargo, en una decisión que intrigará a la afición, el acuerdo con el técnico de 47 años es estrictamente provisional. Las informaciones confirman que el contrato de Tudor estará vigente hasta el verano y, lo que es más importante, no incluye la opción de convertir el nombramiento en permanente. Esta estrategia, impulsada por el director ejecutivo Vinai Venkatesham y el director técnico Johan Lange, sugiere que los Spurs se están reservando para un nombramiento importante en la temporada baja. Al incorporar una opción temporal sin compromisos a largo plazo, el club del norte de Londres se ha dejado la puerta abierta para volver a contar con un grupo más amplio de candidatos en junio.
Es probable que el exentrenador de los Spurs, Pochettino, esté en esa lista, a pesar de su compromiso con Estados Unidos en el Mundial de este verano. El argentino ha expresado en repetidas ocasiones su amor por el club londinense desde su marcha y lo ha vuelto a hacer recientemente al criticar sus ambiciones. Esta semana se ha informado incluso de que es el hombre que la directiva quiere nombrar como entrenador permanente, pero tendrán que esperar hasta bien entrado el verano antes de poder traerlo de vuelta a la capital inglesa.
Tudor tiene la misión de salvar una campaña desastrosa.
El mandato del exentrenador de la Juventus y el Marsella es claro: salvar la temporada. Tudor llega a un club en crisis, con el Tottenham actualmente languideciendo en el puesto 16 de la Premier League. La desastrosa gestión de Frank ha dejado a los Lilywhites a solo cinco puntos de la zona de descenso, una realidad que parecía impensable al comienzo de la campaña.
Tudor es conocido por su capacidad para causar un impacto inmediato, una cualidad que Venkatesham y Lange estarán deseando ver replicada en el norte de Londres. El entrenador croata es conocido por su enfoque sensato y su estilo de alta intensidad, cualidades que han brillado por su ausencia durante una racha en la que los Spurs no han conseguido ganar en sus últimos ocho partidos de liga. Aunque los resultados en la liga nacional han sido pésimos, Tudor también hereda una extraña paradoja: a pesar de la lucha por el descenso, llevará al club a los octavos de final de la Liga de Campeones, lo que ofrece un rayo de esperanza en una temporada por lo demás sombría.
El bautismo de fuego del derbi del norte de Londres aguarda
No habrá periodo de gracia para el nuevo entrenador interino. En un giro del destino que solo el fútbol puede escribir, el primer partido de Tudor en el banquillo será el derbi del norte de Londres contra su acérrimo rival, el Arsenal, el próximo fin de semana. Es el bautismo de fuego definitivo, pero también una oportunidad única para ganarse al instante a una afición desilusionada.
El tiempo de preparación será mínimo, pero la experiencia de Tudor en grandes clubes como el Galatasaray, el Marsella y la Juventus debería serle muy útil para afrontar el caldero que supone el ambiente de un derbi. Los jugadores tendrán que responder inmediatamente a sus métodos si quieren salvar el orgullo frente a los Gunners. El despido de Frank se produjo tras una tibia derrota por 2-1 en casa ante el Newcastle, y la plantilla necesitará una inyección drástica de confianza antes de enfrentarse a sus rivales locales.
De la desesperación de la Juventus a la misión de rescate de la Premier League
Tudor llega con ganas de demostrar su valía. El exdefensa lleva sin trabajo desde octubre, cuando fue despedido por la Juventus tras solo siete meses al frente del equipo. Su etapa en Turín terminó de forma amarga, con la Vecchia Signora en octava posición de la Serie A tras una racha de ocho partidos sin ganar, una estadística que refleja de forma inquietante la situación que le costó el puesto a Frank en el Tottenham.
Sin embargo, su currículum como entrenador va más allá de ese breve mandato. Tras una carrera como jugador en la que ganó dos títulos de la Serie A con la Juve, se curtió como entrenador del Hajduk Split, el PAOK y el Udinese, antes de pasar por el Hellas Verona y el Marsella, donde dejó una impresionante huella.
