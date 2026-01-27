Goal.com
La Premier League, en Europa: Qué necesitan Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham y Newcastle para clasificar a la fase eliminatoria de la Champions y Europa League

La última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2025-26 finalmente ha llegado, y promete ser la más dramática hasta ahora. Solo los líderes Arsenal y Bayern Múnich ya han asegurado la clasificación automática para los octavos de final, con el primero presumiendo un récord del 100 por ciento en sus primeros siete partidos, mientras que solo cuatro clubes han sido eliminados hasta ahora: Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat.

Los 36 equipos estarán en acción en la octava jornada, y hay mucho en juego. El resto de los ocho primeros se unirá a Arsenal y Bayern en la fase de eliminatorias, pero todos los que terminen de 9º a 24º entrarán en la ronda de playoffs de febrero, y aquellos del 25º al 32º quedarán fuera de la competición temprano junto con Eintracht, Slavia, Villarreal y Kairat.

Una nueva regla de la UEFA para esta temporada también estipula que los equipos que terminen entre los cuatro primeros se garantizan partidos en casa en las vueltas de los octavos y los cuartos de final. Para los dos primeros, esa ventaja se extiende a las semifinales, mientras que también hay un sistema de siembra que asegura que los equipos mejor clasificados no se enfrenten entre ellos hasta las últimas etapas de la competición. 

Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham y Newcastle tienen garantizado hacer el top 24, pero estarán decididos a asegurar el progreso automático a las eliminatorias el miércoles por la noche. A continuación, GOAL repasa todas las permutaciones de la Champions League para los clubes de la Premier League que compiten por la gloria continental...

  • Arsenal FC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    Arsenal (1°, 21 puntos)

    Al Arsenal solo le quedan los derechos de presumir cuando reciban al Kairat, que está en el último lugar, en el Emirates. Los Gunners ya tienen asegurado un puesto entre los dos primeros y ganarán la fase de la liga siempre que eviten la derrota ante los kazajos, quienes solo han sumado un punto hasta ahora mientras han concedido 19 goles.

    Incluso si Kairat logra una gran sorpresa, el Bayern todavía tendrá que igualar o mejorar la diferencia de goles del Arsenal después de su viaje al PSV. El equipo de Mikel Arteta está actualmente con +18 en comparación con el +13 del Bayern, y aunque una diferencia de cinco goles sería suficiente para que los gigantes alemanes tomen el primer lugar por goles marcados, el equipo de Mikel Arteta debería estar seguro.

  • Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Liverpool (4º, 15 puntos)

    Liverpool subió al cuarto puesto en la tabla después de vencer a Marsella 3-0 en la jornada siete, igualando con 15 puntos al Real Madrid, que está en el tercer lugar. Si el equipo de Arne Slot vence al Qarabag en Anfield, se garantiza permanecer entre los cuatro primeros y asegurarse privilegios de local para el segundo partido en las dos primeras rondas de eliminatorias.

    Un empate, por otro lado, casi con certeza sería suficiente para asegurar un lugar entre los ocho primeros, ya que solo necesitarían que cuatro de los nueve equipos con 13 o 14 puntos debajo de ellos no ganen sus partidos, y Paris Saint-Germain y Newcastle se enfrentan entre sí. Atalanta y Atlético de Madrid también tienen una diferencia de goles inferior a la de Liverpool.

    Sin embargo, Qarabag estará motivado, actualmente en el puesto 18 y con una muy leve posibilidad de progresar automáticamente a los últimos 16. El equipo azerí logró un empate contra el Chelsea en casa y venció al Benfica fuera, lo que significa que Liverpool necesitará estar en su mejor forma para evitar potencialmente caer en los lugares de playoffs.

  • FBL-EUR-C1-BODOE GLIMT-MAN CITYAFP

    Manchester City (11º, 13 puntos)

    El Manchester City tuvo que pasar por los playoffs para llegar a los octavos de final la temporada pasada, y la historia podría repetirse esta vez. Los hombres de Pep Guardiola cayeron al 11º lugar después de su sorprendente derrota ante el Bodo/Glimt en el Círculo Ártico la última vez, y ahora deben vencer al Galatasaray en el Etihad para posicionarse en la contienda por un lugar entre los ocho primeros.

    Se necesita una victoria convincente, también, dado el débil +4 en la diferencia de goles de City y el hecho de que están empatados a 13 puntos con otros siete equipos. Sin embargo, eso no se da por hecho, ya que el City solo ha ganado tres de sus ocho partidos en todas las competiciones desde el comienzo del año, y el Galatasaray, liderado por el prolífico delantero nigeriano Victor Osimhen, necesita al menos un punto para asegurarse un puesto entre los 24 primeros. 

  • Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    Chelsea (8°, 13 puntos)

    Chelsea está en la última plaza automática con una diferencia de goles de +8, pero enfrenta un último partido muy complicado contra el campeón de la Serie A, el Napoli, que es dirigido por su antiguo entrenador Antonio Conte. El Napoli está en el puesto 25 en la clasificación y sabe que cualquier cosa que no sea una victoria podría llevarlos a una vergonzosa eliminación temprana.

    Si lo logran, el Chelsea podría caer ocho lugares, y el equipo de Liam Rosenior también finalizaría noveno o peor si empatan y cualquiera de Barcelona, Sporting, City, Atlético de Madrid, Atalanta o Inter logra una victoria y ya sea el Borussia Dortmund o Juventus ganan por dos o más goles. Los Blues aún no han ganado como visitantes en la competición, pero deben romper esa tendencia para mantenerse alejados de los playoffs.

  • Tottenham Hotspur v Villarreal CF - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Tottenham (5º, 14 puntos)

    La Liga de Campeones ha sido el único rayo de luz para el Tottenham en una campaña por lo demás miserable bajo Thomas Frank, quien enfrentará una presión insoportable si su equipo no asegura su lugar entre los ocho primeros. Los Spurs viajan a enfrentar al ya eliminado Eintracht necesitando una victoria para garantizarlo, y podrían subir hasta el tercer lugar si otros resultados les favorecen.

    Sin embargo, ocho equipos podrían superar al equipo de Frank si empatan, y ese número aumenta a diez si sufren una derrota. La buena noticia para los Spurs es que el Eintracht actualmente lleva una racha de seis partidos sin ganar y ha concedido ocho goles en sus dos primeros partidos de la Liga de Campeones como local. 

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BENFICAAFP

    Newcastle (7º, 13 puntos)

    El Newcastle solo está detrás de PSG, que ocupa el sexto lugar, por los goles marcados, pero serán claros no favoritos cuando lleguen al Parc des Princes para enfrentarse a los campeones defensores. El equipo de Eddie Howe podría entrar entre los cuatro primeros si vencen a PSG y dos de Liverpool, Real Madrid y Spurs pierden puntos, pero los playoffs serán su destino si no logran el objetivo.

    Ocho equipos fuera de los ocho primeros están solo dos puntos detrás de las Urracas, que han perdido sus últimos dos partidos europeos fuera de casa. La confianza también es baja en el campamento del Newcastle después de su decepcionante derrota en casa ante Aston Villa el fin de semana, y PSG podría percibir vulnerabilidad ya que también buscan el pase más rápido posible a la ronda de 16.

  • FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    El resto de la élite

    También habrá mucho interés en lo que el resto de la élite de Europa haga a mitad de semana, especialmente los favoritos de muchos antes del torneo, Barcelona. Los campeones de La Liga de Hansi Flick son novenos de cara a su último encuentro contra Copenhague en el Camp Nou, y deben ganar para mantener vivas sus esperanzas de estar entre los ocho primeros.

    Los archirrivales del Barca, Real Madrid viajan a Portugal para enfrentarse al Benfica de José Mourinho, donde un empate les bastará para sellar el pase automático a los octavos de final, pero el Atlético de Madrid, que ocupa la duodécima posición, debe vencer en casa al Bodo/Glimt para tener alguna posibilidad de unirse a sus rivales locales. Los actuales líderes de la Serie A, Inter y Juventus están un punto más atrás en la 14ª y 15ª posición, y probablemente ambos tendrán que conformarse con un lugar en los playoffs independientemente de si consiguen victorias a domicilio contra el Borussia Dortmund y Mónaco, respectivamente.

    Dortmund también necesita evitar una goleada cuando el Inter llegue al Signal Iduna Park, porque todavía es posible que caigan del top 24 si otros resultados tampoco les favorecen. 

  • champions league trophyGetty Images

    ¿Cuándo se llevará a cabo el sorteo de los playoffs?

    El sorteo de los playoffs de la ronda eliminatoria está programado para llevarse a cabo el 30 de enero a las 11 am (GMT). Los playoffs para los equipos que terminen entre el 9º y el 24º lugar se llevarán a cabo entre el 17/18 y el 24/25 de febrero, con los enfrentamientos de los octavos de final programados para jugarse el 10/11 y 17/18 de marzo.

