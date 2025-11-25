'La persona que me abrió el camino' - Lionel Messi rinde un emotivo homenaje a Omar Souto mientras el ícono de la AFA argentina fallece a los 73 años

Publicando en Instagram para sus 509 millones de seguidores, Messi compartió su homenaje a Souto con el mundo.

La megastar del Inter Miami acredita a Souto por hacer posible su carrera internacional. Messi ha logrado dos títulos de Copa América y la Copa del Mundo en 196 apariciones y contando desde 2005, anotando un récord sudamericano de 115 goles en el camino.

Messi, quien había estado viviendo y jugando en España con el Barcelona desde los 13 años, representó por primera vez a Argentina a nivel Sub-20 en 2004, debutando con la selección mayor a los 18 años.

"Siempre estuviste ahí, y fuiste tú quien allanó el camino para que la AFA se fijara en mí," publicó en memoria de Souto. "Un ser humano tremendo, imposible de olvidar para todos los que tuvimos el privilegio de jugar para la Selección Nacional. Tu huella permanecerá para siempre. Nunca te olvidaremos, Omar. Descansa en paz."