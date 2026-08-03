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La operación más importante: Mourinho espera a Rodri con impaciencia

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José Mourinho, entrenador del Real Madrid, presiona a la directiva de su club para acelerar los trámites destinados a hacerse con Rodri, la estrella del Manchester City.

El diario "Sport" señaló que Mourinho espera con impaciencia el fichaje de Rodri, pues ve en él a un "jugador de sistema", capaz de hacer que todas las demás piezas funcionen con armonía sobre el terreno de juego.

Asimismo, explicó que el técnico portugués desempeña un papel central en las negociaciones para incorporar al centrocampista, al que considera un elemento imprescindible para conectar las líneas del Real Madrid, después de que el equipo sufriera en los últimos años la desconexión entre sus líneas.

  • RodriGetty Images

    Una obsesión tras el Mundial

    Cucurella, Bernardo Silva, Dumfries, Diomandé, Carlos Espí... los integrantes del cuerpo técnico del entrenador portugués trabajan a pleno rendimiento para hacer triunfar la revolución que vive el equipo, pero son conscientes de que los amplios cambios en la plantilla necesitan un jugador que actúe como enlace entre todas las líneas.

    Al mismo tiempo, el capítulo de las salidas será el último elemento que determine el grupo definitivo en el que se apoyará Mourinho, un técnico que siempre ha considerado la calidad en la salida de balón desde atrás como uno de sus principales puntos fuertes.

    El fichaje de Rodri era una de esas operaciones que el Real Madrid podría haber cerrado antes, pero el asunto permaneció congelado hasta que Florentino Pérez dio luz verde para actuar.

    En Valdebebas, todos consideraban este fichaje "cuestión de tiempo", porque la verdadera transformación del equipo necesita un jugador capaz de cambiar el rumbo de los partidos por sí solo, y no solo eso, sino que además posee la capacidad de hacer que el rival ofrezca un rendimiento peor, algo que Rodri demostró durante el Mundial.

    El fichaje también tiene una dimensión simbólica, ya que Rodri es una de las estrellas de la selección española campeona del mundo, lo que siempre aumenta el atractivo y el valor del jugador.

    En cuanto a la edad, nunca fue objeto de debate dentro del Real Madrid, porque el club busca un jugador que ofrezca un rendimiento inmediato. 

    Sin embargo, lo que genera preocupación es el precio de la operación, en un mercado de fichajes en el que los precios de los jóvenes talentos han alcanzado niveles desorbitados, como ocurre con Diomandé, por quien el Leipzig logró imponer el mayor valor fijo posible a cambio de su cesión.

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  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Manchester City está dispuesto a vender, pero presiona

    Las negociaciones entre el Real Madrid y el Manchester City ya han comenzado por el centrocampista, capaz de jugar dentro de un doble pivote, sistema en el que suele apoyarse Mourinho.

    Sin embargo, Rodri ha demostrado durante sus años bajo la dirección de Pep Guardiola que es capaz de jugar con total independencia, sin necesidad de un socio permanente en el centro del campo. 

    Esta personalidad de líder y esta independencia son precisamente lo que le ha faltado al Real Madrid desde la marcha de Toni Kroos, una cualidad que el club busca recuperar mediante la contratación de Rodri.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El City quiere la mayor compensación posible

    Consciente de la necesidad que el Real Madrid tiene del jugador, el Manchester City busca obtener el mayor beneficio económico posible con la venta de un futbolista que el club inglés considera que ya ha amortizado su valor de inversión.

    El City nunca ha temido recibir ofertas, y todavía resuenan las célebres declaraciones de Pep Guardiola cuando se le preguntaba por el interés de otros clubes en Bernardo Silva, a lo que respondía: «Que vengan con el dinero».

    En el Etihad Stadium, los responsables del Manchester City han fijado un tope inicial de 75 millones de euros, mientras que el Real Madrid intentará reducir esa cifra durante las negociaciones.

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  • mourinho(C)Getty Images

    El fichaje más importante para Mourinho

    Aunque el Real Madrid logró recientemente reforzar su liquidez económica mediante la venta de varios jugadores, como Gonzalo García, el Manchester City conoce bien la capacidad del club español para cerrar grandes fichajes, y por ello intenta obtener el mayor beneficio económico posible.

    En el aspecto deportivo, el valor de Rodri para el Real Madrid es incalculable, sobre todo porque el jugador ya había dado su visto bueno al traspaso bajo unas condiciones contractuales que le permitirían firmar el último gran contrato de su carrera profesional.

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