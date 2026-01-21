El verdadero desafío para Michael Carrick y el United es respaldar su dominante rendimiento contra el segundo mejor equipo de la Premier League cuando se enfrenten al mejor, el Arsenal, en el Estadio Emirates el domingo. Y es aún más importante que se mantengan motivados cuando llegue su próximo partido en casa contra el Fulham y luego el viaje a mitad de semana al West Ham que sigue.

Carrick podría haber tenido un comienzo de ensueño, pero el camino hacia el objetivo crucial de clasificar para la Liga de Campeones acaba de comenzar, y va a ser arduo. Los archirrivales Liverpool están un punto y un lugar por encima del United en ese cuarto lugar tan importante que garantiza un lugar en la principal competencia europea.

Acabar quinto también podría ser suficiente para asegurar el fútbol de la Liga de Campeones dado el dominio de los equipos ingleses en las competiciones continentales, pero el United no puede permitirse tomar riesgos ni depender de resultados ajenos. Han estado fuera de la Liga de Campeones por demasiado tiempo y necesitan estar a cargo de su propio destino.

El fracaso del United para aprovechar los fallos de otros equipos y entrar en los cuatro primeros llevó a Roy Keane y Jamie Carragher a descartar sus esperanzas en la Liga de Campeones tan recientemente como el mes pasado. Pero eso fue cuando Ruben Amorim estaba a cargo, y ahora Carrick está montando una ola de optimismo. Keane les decía a sus colegas de Sky Sports que "se calmaran" después de la victoria en el derbi, pero las estrellas se están alineando para que el United construya algo de impulso y capture ese puesto entre los cuatro primeros.

GOAL expone las seis razones por las cuales el United debería, y lo hará, terminar entre los cuatro primeros después de todo...