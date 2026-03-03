La «longevidad» de Kylian Mbappé, comparable a la de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, se pone en duda tras las declaraciones del exdelantero del Arsenal, que revela sus temores sobre la estrella del Real Madrid

Cuando se le preguntó si Mbappé es capaz de alcanzar los 100 goles, el exdelantero del Arsenal y del Lorient Aliadiere, en declaraciones a GOAL en colaboración con el casino 7bet UK, respondió: «Sin duda. Si se mantiene en forma, para mí es el mejor jugador. Lo hemos visto en Francia, es increíble. No se trata solo de los goles, sino de lo que es capaz de hacer y lograr individualmente.

Lo único que diría, dado que empezó a jugar cuando era muy joven, es si será capaz de tener la longevidad que tuvieron Cristiano Ronaldo y Messi. ¿Será capaz de seguir rindiendo y jugando al máximo nivel a los 35 años? Obviamente, sabemos que el fútbol es un deporte muy, muy exigente físicamente y que quizá cada vez lo es más. Aunque se aplique la ciencia al juego, lo que ayuda más a los jugadores es la recuperación y todos los artilugios, médicos y demás recursos que hay hoy en día para ayudarles.

Pero sí, para mí, es increíble. Es un jugador increíble. El mejor que he visto en mucho tiempo. Pero, ¿podrá llegar a eso? Le quedan 45 para llegar a los 100, todavía le queda un largo camino por recorrer. Tiene que seguir rindiendo.

Hasta ahora, ha sido muy, muy constante en su carrera y en su juego. Pero no veo cómo no va a alcanzar esas cifras, porque juega en uno de los mejores clubes del mundo. Sigue marcando goles y sigue rindiendo. Le cuidan. Recibe el mejor trato. Así que, sí, creo que lo conseguirá. Será interesante ver el Mundial este verano. Si puede llevarnos de nuevo a la victoria, sería estupendo».