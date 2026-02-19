Getty Images Sport
Traducido por
La leyenda del Arsenal afirma que Mikel Arteta DEJARÁ los Gunners para entrenar a un grande europeo y respalda a una exestrella para sustituirlo en el Emirates
El inevitable traslado a Barcelona
Petit, un hombre que sabe exactamente lo que se necesita para triunfar en el norte de Londres, está convencido de que el camino de Arteta le llevará finalmente de vuelta a sus raíces. El francés sugiere que, independientemente de si el proyecto actual termina con un gran título o con una gran decepción, la atracción de volver al club que ayudó a forjar su filosofía futbolística resultará demasiado fuerte como para resistirse. La narrativa sobre el futuro a largo plazo de Arteta está cambiando, y Petit sugiere que el techo de gestión del español se extiende mucho más allá de los límites de la Premier League.
La conexión entre Arteta y el Barcelona es profunda. Tras pasar por la famosa academia de La Masía, el entrenador del Arsenal es un discípulo del estilo blaugrana, y Petit cree que su regreso es solo cuestión de tiempo. «Mikel Arteta entrenará algún día al Barcelona, creo que al final lo veremos», declaró Petit a BetBrothers. «Los vínculos son fuertes. Pero creo que depende de cómo quiera enfocar su carrera como entrenador, en términos de tener la mente puesta en quedarse allí para siempre, como un hombre de un solo club».
Aunque los aficionados del Arsenal estén desesperados por mantener a su genio táctico a largo plazo, Petit cree que el atractivo del Camp Nou acabará pesando más que cualquier lealtad al proyecto londinense. Continuó: «¿De verdad quiere experimentar el fútbol en diferentes países? Para ser sincero, si deja el Arsenal, lo veo más probable que se vaya al extranjero que a otro club de la Premier League. Así que, obviamente, diría que el Barça sería su destino favorito si decidiera dejar el Arsenal».
- Getty Images Sport
El éxito o el fracaso conducen al mismo camino.
El Arsenal sufrió otro revés tras empatar 2-2 con el Wolverhampton el miércoles. El resultado abrió la puerta al Manchester City para reducir la diferencia a solo dos puntos en la lucha por el título, lo que intensifica la batalla en lo alto de la clasificación ahora que la temporada entra en su recta final. Tras llevar al Arsenal a dos segundos puestos consecutivos durante tres años, la posibilidad de otro fracaso se cierne sobre el equipo, lo que aumenta la presión sobre los hombros del entrenador.
Sin embargo, Petit sugiere que la salida de Arteta podría no depender de los resultados de la actual lucha por el cuádruple. Tanto si los Gunners levantan todos los trofeos a su alcance como si se quedan a las puertas en la última recta, el resultado sigue siendo el mismo a sus ojos. «Para ser sincero, no sé qué es lo mejor. Si gana, se irá. Si no gana, se irá. No lo sé. Si gana, podría seguir aumentando el número de trofeos», añadió Petit.
«Tendríamos que estar en la cabeza de Arteta para saber qué quiere hacer en el futuro. Pero, en mi opinión, lo veo más a largo plazo, permaneciendo en el Arsenal el mayor tiempo posible, en lugar de marcharse a otro sitio o irse pronto».
Fábregas se perfila como el sucesor elegido.
Si Arteta se marcha a Cataluña, la pregunta de quién llenará el vacío cobra una importancia fundamental. Para Petit, la respuesta es otro ex capitán del Arsenal que está causando sensación en los banquillos: Cesc Fábregas. Actualmente impresionando como entrenador del Como de la Serie A, Fábregas se está labrando rápidamente una reputación como una de las mentes jóvenes más brillantes del fútbol. Petit cree que el crecimiento del español como líder lo convierte en un candidato ideal para ocupar el puesto de entrenador del Arsenal cuando llegue el momento.
Petit está especialmente impresionado por la forma en que Fábregas ha sabido manejar a los jugadores de alto nivel y la disciplina en el vestuario. «Creo que Cesc Fábregas se tomará su tiempo porque tiene todo lo que necesita en el Como», continuó Petit. «Si quiere jugadores, le traen jugadores. Si quiere algo, se lo dan. Y eso le permite tener ese tipo de poder en la toma de decisiones».
- (C)GettyImages
El auge de una nueva fuerza directiva
Petit señaló un incidente reciente en el que estuvo involucrado Álvaro Morata como prueba de la madurez y autoridad de Fábregas. «Creo que este fin de semana vi algo que no había visto en toda la temporada con Álvaro Morata. Morata fue expulsado por reaccionar a una provocación y Fábregas salió públicamente a decir que él debería saber comportarse mejor. Creo que es la primera vez que habla públicamente sobre un jugador en lugar de, ya sabes, hacerlo en privado como probablemente hacía en el pasado. Para mí, eso demuestra personalidad, demuestra que "yo soy el jefe" y, obviamente, es una señal de que "voy a estar aquí por un tiempo".
En última instancia, Petit espera que los clubes más importantes del fútbol mundial llamen a Fábregas, y es probable que el Arsenal y el Chelsea estén a la cabeza, dada su historia con ambos clubes. «Sus antiguos clubes dejarán marchar a sus entrenadores y, obviamente, el Chelsea, el Arsenal, bueno, cualquier club de la cima, lo considerarán una opción porque está haciendo un trabajo increíble en el Como», concluyó Petit. Aunque Arteta sigue siendo el hombre del presente, el proyecto para el futuro del Arsenal ya lo están diseñando quienes mejor conocen el club.
Anuncios