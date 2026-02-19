La leyenda del Arsenal afirma que Mikel Arteta DEJARÁ los Gunners para entrenar a un grande europeo y respalda a una exestrella para sustituirlo en el Emirates

Petit, un hombre que sabe exactamente lo que se necesita para triunfar en el norte de Londres, está convencido de que el camino de Arteta le llevará finalmente de vuelta a sus raíces. El francés sugiere que, independientemente de si el proyecto actual termina con un gran título o con una gran decepción, la atracción de volver al club que ayudó a forjar su filosofía futbolística resultará demasiado fuerte como para resistirse. La narrativa sobre el futuro a largo plazo de Arteta está cambiando, y Petit sugiere que el techo de gestión del español se extiende mucho más allá de los límites de la Premier League.

La conexión entre Arteta y el Barcelona es profunda. Tras pasar por la famosa academia de La Masía, el entrenador del Arsenal es un discípulo del estilo blaugrana, y Petit cree que su regreso es solo cuestión de tiempo. «Mikel Arteta entrenará algún día al Barcelona, creo que al final lo veremos», declaró Petit a BetBrothers. «Los vínculos son fuertes. Pero creo que depende de cómo quiera enfocar su carrera como entrenador, en términos de tener la mente puesta en quedarse allí para siempre, como un hombre de un solo club».

Aunque los aficionados del Arsenal estén desesperados por mantener a su genio táctico a largo plazo, Petit cree que el atractivo del Camp Nou acabará pesando más que cualquier lealtad al proyecto londinense. Continuó: «¿De verdad quiere experimentar el fútbol en diferentes países? Para ser sincero, si deja el Arsenal, lo veo más probable que se vaya al extranjero que a otro club de la Premier League. Así que, obviamente, diría que el Barça sería su destino favorito si decidiera dejar el Arsenal».