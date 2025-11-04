Getty Images Sport
La Juventus vuelve a interesarse por el objetivo del Manchester United, Morten Hjulmand, con los gigantes italianos buscando un traslado en enero para el centrocampista del Sporting CP
Sporting CP rechaza el interés en Hjulmand
Según Calciomercato, Hjulmand tiene una cláusula de rescisión de €60 millones (£50m/$72m) en su contrato, lo que ha atraído el interés de varios clubes importantes de Europa. Juventus han estado monitoreando de cerca al centrocampista danés como una alternativa a Douglas Luiz, considerándolo como una sólida incorporación para reforzar su mediocampo. Sin embargo, no pudieron hacer un movimiento por Hjulmand ya que necesitaban deshacerse de Luiz primero para financiar la transferencia.
Mientras tanto, el United ya ha hecho un acercamiento, presentando una oferta de €40m (£34m/$46m) en el verano que el Sporting rechazó de inmediato. El entrenador del United, Ruben Amorim, quien previamente entrenó a Hjulmand en el Sporting, está aparentemente interesado en reunirse con el centrocampista en Old Trafford. El club ve a Hjulmand como un ajuste ideal para su sistema y una potencial alternativa a Carlos Baleba de Brighton, quien también ha estado en su radar. Se espera que el United regrese con una oferta mejorada mientras busca fortalecer su mediocampo antes de la próxima ventana de transferencias.
Juventus planea hacer una inversión significativa en el mediocampo, ya sea en la próxima ventana de transferencias de enero o en el verano de 2026. Juve tiene la intención de estructurar el acuerdo tomando al jugador en préstamo con una opción u obligación de compra, permitiéndoles diferir el pago y manejar sus finanzas de manera más efectiva.
- Getty Images
Juventus busca alternativas
Una de las alternativas de la Juventus a Hjulmand es el centrocampista del Newcastle United, Tonali. El italiano pasó tres exitosas temporadas en el AC Milan, donde desempeñó un papel crucial en la ayuda al club para ganar el título de la Serie A. Sus actuaciones consistentes lo convirtieron en uno de los centrocampistas más prometedores de Italia, lo que llevó a una transferencia en 2023 al Newcastle. Desde que se unió al equipo de la Premier League, Tonali se ha convertido en una figura clave en el mediocampo de Eddie Howe, desempeñando un papel instrumental en la clasificación del Newcastle para la Liga de Campeones la pasada temporada. Sin embargo, dado su importancia para el equipo y su potencial a largo plazo, es poco probable que el Newcastle se separe de Tonali fácilmente, lo que hace que cualquier transferencia potencial sea una búsqueda difícil y costosa para los clubes interesados.
Otro objetivo potencial es Milinkovic-Savic, quien actualmente juega para Al-Hilal en Arabia Saudita. El contrato del centrocampista serbio con el club se extiende hasta 2028, lo que hace que cualquier movimiento sea desafiante para los lados europeos interesados. Antes de su transferencia a Arabia Saudita en 2023, Milinkovic-Savic pasó ocho exitosas temporadas en la Lazio, donde se estableció como uno de los mejores centrocampistas de la Serie A y ganó dos títulos de la Coppa Italia. Su experiencia y presencia física lo convierten en una opción atractiva para clubes como la Juventus. Sin embargo, su salario actual representa un gran obstáculo, ya que el centrocampista gana alrededor de €20 millones netos por año en Al-Hilal, una cifra que sería extremadamente difícil para la Juventus igualar bajo su estructura financiera actual.
Otra opción podría ser Franck Kessie de Al-Ahli, quien según se informa está abierto a un regreso a Europa. La Juventus mostró interés en fichar al centrocampista marfileño durante la ventana de transferencias de verano, pero su alto salario de €10 millones por año resultó ser un gran obstáculo.
Nuevos horizontes para la Juventus tras el cambio de entrenador
Juventus comenzó la temporada con fuerza, ganando sus primeros tres partidos, incluyendo una emocionante victoria por 4-3 sobre el Inter en el Derby d’Italia. Sin embargo, su impulso comenzó a desvanecerse después de un empate 4-4 contra el Borussia Dortmund, que marcó el inicio de una racha difícil. Tras ese partido, Juventus empató cinco juegos, incluyendo el contra Borussia Dortmund, y perdió tres encuentros consecutivos. Preocupantemente, el equipo no logró anotar en sus últimos cuatro partidos durante este mal periodo, lo que generó preocupaciones sobre su forma ofensiva. Como resultado, el club decidió separarse de Igor Tudor y nombró a Luciano Spalletti como el nuevo entrenador. La llegada de Spalletti trajo un impulso inmediato, ya que la Juventus logró una muy necesaria victoria por 2-1 sobre el Cremonese en su primer partido.
- Getty Images Sport
Juventus y Sporting se enfrentan cara a cara
La Juventus se enfrentará hoy al Sporting en la Liga de Campeones mientras buscan aprovechar su reciente victoria bajo el nuevo entrenador Spalletti. El técnico italiano intentará conseguir dos victorias de dos desde que asumió el cargo. El partido también le dará a la Juventus la oportunidad de monitorear de cerca a su objetivo de transferencia Hjulmand, ya que tendrán una visión directa de las cualidades del centrocampista.
Anuncios