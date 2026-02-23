La Juventus se fija en el portero del Tottenham Guglielmo Vicario tras perder la confianza en Michele Di Gregorio, propenso a cometer errores

Según La Gazzetta dello Sport, Guglielmo Vicario encabeza la lista de posibles sustitutos. La estrella del Tottenham Hotspur ha pasado las últimas tres temporadas en la Premier League, consolidándose como uno de los jugadores más regulares de Europa. Sin embargo, según se informa, el jugador de 29 años estaría dispuesto a volver a la Serie A, sobre todo porque los Spurs han tenido dificultades para ganar títulos a pesar de su triunfo en la Europa League. La Juve había barajado anteriormente la idea de fichar a Mike Maignan como agente libre, pero la renovación del contrato del francés con el AC Milan ha cerrado esa puerta, dejando a Vicario como el principal objetivo de un club desesperado por recuperar su prestigio bajo los palos.

Desde el punto de vista financiero, el acuerdo parece viable dentro de la actual estructura salarial de la Juventus. Vicario gana actualmente unos 4,5 millones de euros por temporada en Londres, una cifra que encaja perfectamente en el presupuesto de los bianconeri. Se espera que el Tottenham pida entre 25 y 30 millones de euros, una valoración razonable dado que su contrato expira en 2028. Sin embargo, la Juve no es la única interesada. Su rival en el Derby d'Italia, el Inter, también está siguiendo de cerca la situación, mientras se prepara para la vida después de Yann Sommer, lo que prepara el escenario para un tira y afloja durante todo el verano por el fichaje del internacional italiano.