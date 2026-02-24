Getty
La Juventus planea un ambicioso fichaje para el jugador estrella del Liverpool, Alisson, a pesar de las negociaciones con el portero del Tottenham, Guglielmo Vicario
Di Gregorio en el punto de mira mientras la Juve planea una renovación de porteros
La situación en Turín ha llegado a un punto crítico tras varios errores costosos. Según La Gazetta dello Sport, Di Gregorio ha sido considerado un lastre y un importante motivo de discordia en el club después de que sus recientes errores le costaran puntos al equipo en la Serie A y la Liga de Campeones. Con el suplente Mattia Perin presionando para conseguir un puesto de titular en otro equipo y el veterano tercer portero Carlo Pinsoglio sopesando su retirada, el club está llevando a cabo una purga estructural completa del departamento de porteros. El informe afirma que esta búsqueda de un nuevo portero fiable ha llevado a la Juventus de vuelta a la Premier League, donde están siguiendo de cerca la situación de Alisson en Anfield, en medio de las crecientes especulaciones sobre su futuro en el Liverpool.
El sueño de Alisson Becker
Alisson, cuyo contrato con el Liverpool expira en 2027, es considerado el candidato ideal para aportar la experiencia y la autoridad que tanto necesita el Allianz Stadium. El brasileño, de 33 años, no es ajeno al fútbol italiano, ya que anteriormente jugó en el Roma, y tiene la ventaja añadida de haber trabajado con el actual entrenador de la Juve, Luciano Spalletti, en la capital. En aquella época, Alisson era el «portero de copa», mientras que Wojciech Szczesny ocupaba el puesto de titular en la liga, pero desde entonces se ha convertido en uno de los mejores guardametas del fútbol mundial durante su exitosa etapa en Merseyside.
La logística del fichaje del jugador del Liverpool podría verse facilitada por el hecho de que los Reds ya han asegurado su sucesor a largo plazo en Giorgi Mamardashvili. La Juve espera que la situación contractual de Alisson y su historia con Spalletti puedan reducir las barreras para un sensacional regreso a Italia. Si el club consigue los 60 millones de euros estimados por la clasificación para la Liga de Campeones, podría tener el poderío financiero necesario para atraer al ganador de la Premier League y la Liga de Campeones fuera de Inglaterra para liderar su nueva defensa.
Vicario sigue siendo un objetivo.
Aunque Alisson representa la «oportunidad» más destacada, Vicario, del Tottenham, sigue ocupando un lugar destacado en la lista de candidatos. El informe sugiere que la Juve ha recurrido a la estrella de los Spurs como prioridad principal para sustituir al propenso a cometer errores Di Gregorio. Las negociaciones ya han comenzado, y en los últimos días se han establecido nuevos contactos con el entorno del jugador de 29 años. Los bianconeri están ansiosos por ganar la carrera por su fichaje por delante de su rival, el Inter, que también busca un sustituto a largo plazo para Yann Sommer.
Se dice que Vicario está abierto a volver a la Serie A, sobre todo teniendo en cuenta que los Spurs están teniendo dificultades para mantener una lucha constante por los grandes títulos. El Tottenham valora al internacional italiano entre 25 y 30 millones de euros, una cifra que se ajusta a los parámetros del presupuesto de la Juve. Además, su salario actual, de aproximadamente 4,5 millones de euros por temporada, no se considera un obstáculo para la Vecchia Signora. El club cree que fichar a un jugador como Vicario no solo resolvería sus problemas en el campo, sino que también ayudaría a reconstruir el núcleo «azzurro» dentro de la plantilla.
Spalletti defiende a su criticado número uno.
A pesar de la creciente presión y la búsqueda clínica de un sucesor, Spalletti ha intentado públicamente proteger a Di Gregorio de las críticas más duras. Al hablar de las recientes dificultades del portero, el entrenador de la Juve señaló que el jugador «no tiene más responsabilidad que los demás», aunque incluso él se vio obligado a reconocer que el número 1 «está pasando por un momento difícil, como todo el equipo». Estos comentarios se producen cuando los aficionados del Allianz Stadium han comenzado a descargar su frustración, silbando al portero durante la decepcionante derrota por 2-0 ante el Como el pasado sábado.
Si los fichajes de los dos jugadores de la Premier League no se materializan, Marco Carnesecchi, del Atalanta, sigue siendo una alternativa de gran calidad. Sin embargo, el precio del joven, entre 40 y 50 millones de euros, lo convierte en una opción nacional más cara. Por ahora, todas las miradas están puestas en Alisson y Vicario, ya que la Juventus busca rectificar un fichaje de verano que no ha salido según lo previsto. El expediente del portero está totalmente abierto y, con la ventana de fichajes de verano acercándose, los bianconeri están decididos a asegurarse de no afrontar otra campaña con una debilidad tan evidente en la zaga.
