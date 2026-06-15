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BogaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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La Juventus ficha a Boga

Juventus
Fichajes
J. Boga

Primera operación de mercado del nuevo director general de la Juventus, Giovanni Carnevali.

La Juventus ha decidido ejercer la opción de compra de Jeremie Boga, quien llegó cedido en enero desde el Niza. Así lo reveló Gianluca Di Marzio.


Recordemos los términos del acuerdo firmado en enero entre la Juventus y el Niza: «Juventus Football Club S.p.A. comunica que ha llegado a un acuerdo con el club OGC Niza para la adquisición temporal, a título gratuito, hasta el 30 de junio de 2026, de los derechos sobre las prestaciones deportivas del futbolista Jérémie Boga. El acuerdo incluye la opción de compra definitiva por 4,8 millones de euros, pagaderos en dos ejercicios.

ejercicios».



  • Boga, marfileño nacido en 1997, ha jugado 16 partidos y marcado 4 goles en sus primeros cinco meses en la Juventus. Giovanni Carnevali, nuevo director general del club bianconero, ya contó con Boga en el Sassuolo de 2018 a enero de 2022, cuando el delantero fue traspasado al Atalanta por 22 millones de euros.

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