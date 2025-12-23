La hermana de Lionel Messi, gravemente herida en un accidente de tráfico antes de la boda con un miembro del personal del Inter Miami

De Brito le dijo al programa de televisión estadounidense LAM, con mensajes siendo leídos desde su teléfono móvil: “La hermana de Messi está bien, está fuera de peligro, pero estaba verificando cosas con la familia porque se iba a casar en Rosario en Argentina el 3 de enero y va a tener que suspenderlo.

“Sufrió quemaduras y las quemaduras son muy difíciles de tratar, además de desplazamiento de vértebras. Ya comenzó su rehabilitación en Rosario.

“Le pregunté a su mamá Celia Cuccittini porque había recibido información y me dijo que es verdad, pero que María Sol está bien. Tiene dos vértebras fracturadas, un talón fracturado y una muñeca fracturada. La boda se va a posponer. Celia me dijo que se desmayó y chocó contra una pared.”

Los informes sobre el accidente de María Sol siguen siendo mixtos, inicialmente se sugirió que salió de la carretera mientras conducía una camioneta. Según las actualizaciones de su familia, ahora se dice que las quemaduras fueron sufridas tras caer de una motocicleta. Ninguna de las historias ha sido confirmada o desmentida hasta ahora.