En lugar de reprender a Karl por una falta de respeto, Matthaus elogió la mentalidad del adolescente. El ganador de la Copa del Mundo de 1990 cree que articular ambiciones tan altas es una señal de la necesaria autoconfianza en lugar de petulancia.

"¡Grandes palabras, grandes objetivos! Las declaraciones de Real Madrid de Lennart Karl han causado revuelo," escribió Matthaus. "Creo que es bueno cuando alguien tiene confianza en sí mismo incluso a los 17 años. Establecer metas no tiene nada que ver con la arrogancia. Lo encuentro honesto, pero no presuntuoso y no arrogante. El Real Madrid simplemente tiene ese mito. El Bayern Munich está a un nivel similar, pero a menudo en la vida, quieres probar algo nuevo."

Matthaus argumenta que la era del 'hombre de un solo club' ha terminado en gran medida, citando a Thomas Muller como una gloriosa anomalía en lugar de la norma. Cree que el jugador moderno está impulsado por experiencias diversas, destacando el traslado de Robert Lewandowski a Barcelona y el cambio de Florian Wirtz a Liverpool como evidencia de que buscar un "cambio de escenario" es un deseo humano natural.

"No puedes decir: 'Me quedaré en el Bayern Munich por el resto de mi vida' como un Thomas Muller - eso es único," explicó Matthaus. "Al final, todos tienen un objetivo. Robert Lewandowski también se fue a Barcelona y simplemente eligió un cambio de aires, una nueva experiencia. No siempre se trata solo de dinero, sino también de un nuevo desafío, para renovarse. Tener un sueño es normalidad. Florian Wirtz, por ejemplo, también buscó el desafío en Liverpool para dar el siguiente paso en su vida y personalmente. Podría haberse acomodado en Leverkusen."