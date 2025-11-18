Getty Images Sport
LA Galaxy, Atlanta United y Portland Timbers quieren a Alejandro Zendejas
Los clubes de la MLS ponen la mira en el destacado extremo del América
Según el periodista Ekrem Konu, los tres equipos están monitoreando de cerca a Zendejas y considerando si realizar un movimiento por él en la próxima ventana de transferencias. Su regularidad con el América esta temporada ha incrementado su valor y reavivado el interés de la MLS.
Terreno conocido para Zendejas
Antes de convertirse en una figura clave de la Liga MX, Zendejas se formó en la academia del FC Dallas y debutó profesionalmente en la MLS. Aunque en el pasado rechazó oportunidades de regreso, la puerta nunca se ha cerrado por completo. Durante la semana del All-Star de la MLS en julio, reconoció la posibilidad, aunque enfatizó que estaba contento con Las Águilas.
“Obviamente extraño mi hogar… [MLS] es un objetivo para mí, pero estoy feliz donde estoy ahora”, afirmó. “Me tratan bien… Estoy en un muy buen lugar y, con suerte, consideraré la MLS en el futuro.”
El nivel actual de Zendejas con América
Zendejas, de 27 años, está protagonizando una de sus temporadas más completas en México y sigue siendo pieza clave en el esquema de André Jardine. Su capacidad en el uno contra uno, la versatilidad en las bandas y su constante aporte ofensivo lo han convertido en la principal referencia del ataque del América esta campaña.
Rumbo a la Liguilla
El América arrancará su esperado cuarto de final de la Liga MX contra Monterrey el 26 de noviembre.
