La FIFA levanta la prohibición de transferencias de Al-Nassr, un impulso oportuno para la disputa por el título de la Liga Profesional Saudita de Cristiano Ronaldo
El 19 de diciembre, FIFA actualizó su lista de clubes que tienen prohibido completar acuerdos de transferencia. Al-Nassr fueron incluidos en esa lista de la vergüenza. Sin embargo, han conseguido el derecho de ser eliminados de dicho gráfico en cuestión de días.
Con la ventana de enero a punto de abrirse, mientras se da la bienvenida al 2026, nuevas caras pueden ser bienvenidas a Riad. Esa noticia será un alivio para Ronaldo, con el GOAT portugués persiguiendo una corona doméstica en Arabia Saudita.
¿Por qué Al-Nassr fue sancionado con una prohibición de transferencias?
La razón exacta de la sanción a Al-Nassr no ha sido oficialmente revelada, pero Al Riyadhiya informa que fueron castigados debido a un pago no realizado que forma parte del acuerdo que alejó a Aymeric Laporte del Manchester City en agosto de 2023.
Se afirma que los gigantes de la Premier League en el Etihad Stadium debían recibir una cuota de €9 millones (£8m/$11m) el 31 de agosto. Eso no llegó como estaba previsto, lo que llevó a tomar medidas contra Al-Nassr.
Una sanción similar fue impuesta en julio de 2023, unos meses después de la llegada de Ronaldo en un cambio sorprendente, con más irregularidades financieras que obligaron a la intervención de la FIFA. En esa ocasión, fue el traslado del extremo nigeriano Ahmed Musa desde Leicester en 2018 lo que estuvo bajo el microscopio. Se descubrió que los bonos relacionados con el rendimiento de cerca de £390,000 no se habían entregado como acordado. La prohibición se levantó después de que se pagaron reparaciones de casi €2 millones.
Por qué se ha levantado la sanción: Alivio para Ronaldo en la carrera por el título
Al-Nassr ha encontrado una salida a otro problema tras mostrar "pleno cumplimiento" con las normas establecidas por la FIFA. Su último embargo de transferencias fue levantado apenas dos días después de ser revelado.
El gurú de las transferencias Fabrizio Romano ha declarado en las redes sociales: "El veredicto de la FIFA hoy confirma el pleno cumplimiento de Al-Nassr con las normas, ya que la prohibición de registro ha sido levantada de forma permanente. El caso está cerrado, una noticia clave para Al-Nassr de cara a los planes del club para 2026".
Al-Nassr no es el único equipo de la Liga Profesional Saudí que ha sido sancionado. Los rivales nacionales Al-Riyadh, Al-Shabab y Al-Wehda también aparecen en la lista de clubes sancionados. Estos embargos se extienden a lo largo de tres ventanas.
Ronaldo espera que esos castigos jueguen a su favor, con tangible success having been in short supply durante su tiempo en el Medio Oriente. Ganó la Copa de Campeones de Clubes Árabes en 2023.
No se han añadido más logros a su currículo a nivel de club desde entonces, enfrentándose a la frustración en competencias nacionales y continentales. Sin embargo, ha ayudado a Al-Nassr a llegar a la cima de la tabla de la Liga Profesional Saudí en 2025-26.
Presumen un récord impecable a lo largo de los nueve partidos de esta temporada, con una ventaja de cuatro puntos sobre Al-Hilal, que ocupa el segundo lugar. Al-Nassr participará en la acción de la Copa AFC contra Al-Zawraa el miércoles, antes de enfrentarse a Al-Akhdoud en la liga el 27 de diciembre.
Ronaldo apunta: Objetivos y ofertas de trofeos para el GOAT portugués
Ronaldo ha registrado 11 goles en 12 apariciones en todas las competiciones esta temporada, manteniendo estándares individuales notables. Ya es un ganador consecutivo de la Bota de Oro de la Saudi Pro League.
Ha encontrado el objetivo en 110 ocasiones para Al-Nassr en total y continúa persiguiendo los 1,000 goles en su carrera. Todavía desempeña un papel destacado con Portugal, como capitán de su país, y se espera que adorne el Mundial del próximo verano junto a su eterno rival Lionel Messi - quien es campeón defensor con Argentina.
Ronaldo espera ir a ese torneo con más trofeos en su haber, con Al-Nassr en una posición donde se puede gastar más dinero al inicio del año - ya que CR7 ayuda a dictar el negocio de reclutamiento en el Al-Awwal Park.