La FIFA, en caos después de que un partido por el tercer lugar fuera suspendido por tormenta eléctrica y el resultado sea determinado por un comité
La FIFA abandona el partido por el tercer puesto de la Copa Árabe — el comité decide el resultado
El partido por el tercer puesto de la Copa Árabe de la FIFA entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos fue suspendido y luego abandonado debido a las severas condiciones climáticas alrededor del Estadio Internacional Khalifa en Al Rayyan, Qatar. El partido, celebrado frente a una multitud en el recinto con capacidad para 45,000 espectadores, había llegado al medio tiempo sin goles, con ambos equipos aún luchando por asegurar el tercer lugar en la competencia.
Mientras los jugadores se preparaban para regresar para la segunda mitad, los oficiales del partido evaluaron las condiciones empeoradas alrededor del estadio. Con tormentas eléctricas en las proximidades, el árbitro tomó la decisión de detener el juego por motivos de seguridad, impidiendo que la segunda mitad comenzara.
El encuentro fue posteriormente abandonado por completo en lugar de ser reprogramado o trasladado a un lugar alternativo. La FIFA confirmó que no se jugaría más fútbol y anunció que el resultado del partido se determinaría a través de un proceso de comité interno en lugar de en el campo.
Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos comparten el tercer lugar en la Copa Árabe
La decisión marcó una intervención rara y controvertida por parte de la FIFA en un partido competitivo. Los partidos por el tercer lugar a menudo se consideran secundarios en comparación con las finales, pero aún tienen importancia en términos de clasificaciones, premios en efectivo e integridad competitiva, lo que hace que el abandono del partido sea particularmente notable.
El partido por el tercer lugar de la Copa Árabe fue parte de la segunda edición del torneo bajo la jurisdicción de la FIFA y la 13ª en su historia. Si bien los retrasos relacionados con el clima no son infrecuentes en el fútbol, es muy inusual que un partido se abandone por completo y se resuelva administrativamente en lugar de completarse en una fecha posterior.
Tras la suspensión, hubo un retraso prolongado antes de que la FIFA confirmara el resultado final. Después de una espera de cuatro horas, el organismo rector del fútbol anunció que el partido por el tercer lugar se declararía oficialmente un empate 0-0, con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos compartiendo el tercer lugar.
FIFA emite declaración sobre el partido de desempate por el tercer lugar de la Copa Árabe
Un comunicado de la FIFA dijo: “El partido por el tercer puesto de la Copa Árabe de la FIFA Qatar 2025 entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos ha sido suspendido indefinidamente debido a tormentas eléctricas en las proximidades del estadio. Aunque el lugar mantuvo plena integridad operativa y el campo de juego permaneció en buenas condiciones, esta acción fue tomada por el árbitro y los oficiales del partido para garantizar la seguridad de todos los jugadores, aficionados y personal en el estadio. La decisión de otorgar el ganador del tercer puesto se decidirá a su debido tiempo por el comité pertinente dentro de la FIFA.”
Después de una espera de cuatro horas, finalmente se anunció una decisión por parte del organismo rector del fútbol. Su comunicado subsiguiente decía: “Tras la suspensión y posterior abandono del partido por el tercer puesto de la Copa Árabe de la FIFA Qatar 2025 entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, y de acuerdo con las normativas pertinentes de la FIFA y los Estatutos de la FIFA, el Comité de Selecciones Nacionales Masculinas de la FIFA ha decidido lo siguiente: 'El partido se declara un empate 0-0, el tercer lugar se comparte entre ambos equipos y el dinero total del premio asignado para el tercer y cuarto lugar se combinará y dividirá equitativamente entre ambos equipos participantes'."
El fallo de la FIFA significa que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos también compartirán el premio en metálico.
La decisión fue tomada por el Comité de Selecciones Nacionales Masculinas de la FIFA de acuerdo con los reglamentos y estatutos de la FIFA. En lugar de nombrar a un solo ganador, el comité decidió que ambos equipos compartirían el honor, un resultado raramente visto en torneos internacionales.
Además, el premio en dinero asignado para el tercer y cuarto lugar fue combinado y dividido equitativamente entre las dos naciones. Con la Copa Árabe de este año presentando un fondo de premio récord de £27.3 millones, las implicaciones financieras de la decisión también fueron significativas, asegurando que ninguna de las partes se viera perjudicada económicamente por el abandono.