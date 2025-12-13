La FIFA cita cinco millones de solicitudes de entradas en las primeras 24 horas de la tercera fase de ventas de la Copa Mundial 2026 a pesar de la reacción negativa por los precios
Interés de todo el mundo
Fanáticos de más de 200 países y territorios presentaron solicitudes después de que la venta de boletos se abriera a principios de esta semana, marcando la primera oportunidad para que los aficionados soliciten boletos para enfrentamientos específicos tras el sorteo del torneo la semana pasada, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.
La FIFA señaló las cifras como evidencia del impulso del torneo de cara a la primera Copa del Mundo con 48 equipos, señalando poco interés por reconsiderar los precios a pesar de la crítica que se ha intensificado desde que los precios fueron revelados el jueves pasado.
Grupos de aficionados en toda Europa han acusado a la FIFA de excluir a los fanáticos del torneo debido a los precios, con Football Supporters Europe (FSE) calificando la estructura actual como “extorsiva” y pidiendo a la FIFA que detenga la venta de boletos a través de asociaciones nacionales hasta que los precios se reconsideren.
“Esta es una traición monumental a la tradición de la Copa del Mundo”, dijo FSE en un comunicado. “Ignora la contribución de los aficionados al espectáculo que es”.
Los precios de las entradas generan fuertes críticas
Una lista publicada por la Asociación Alemana de Fútbol mostró precios de boletos para la fase de grupos que oscilan entre $180 y $700, mientras que los precios para la final varían de $4,185 a $8,680. La Asociación de Fútbol de Inglaterra compartió detalles de precios con los miembros del England Supporters Travel Club, indicando que asistir a todos los partidos de Inglaterra hasta la final costaría poco más de $7,000 solo en boletos.
Los grupos de aficionados escoceses estuvieron entre los críticos más vocales, a pesar de la fuerte demanda de boletos tras la primera clasificación de Escocia para una Copa del Mundo desde 1998.
“Esto va a dejar fuera a muchos de nuestros seguidores”, dijo la Asociación de Clubes del Tartan Army (ATAC). “La FIFA ha matado el sueño de nuestros jóvenes aficionados, desesperados por ir a una Copa del Mundo.”
Se ha instado a la FA escocesa a plantear preocupaciones directamente con la FIFA, mientras que también se espera que la FA de Inglaterra comunique formalmente el descontento de los aficionados, según informes en el Reino Unido, aunque hay poco optimismo de que el modelo de precios cambie.
Demanda impulsada por enfrentamientos destacados
FIFA dijo que las tres naciones anfitrionas lideraron la demanda de entradas durante las primeras 24 horas, seguidas por un fuerte interés de Colombia, Inglaterra, Ecuador, Brasil, Argentina, Escocia, Alemania, Australia, Francia y Panamá.
Entre los partidos de la fase de grupos, el Colombia vs. Portugal en Miami el 27 de junio - con la posible presencia de Cristiano Ronaldo - generó la mayor demanda de entradas. Otros partidos muy solicitados incluyen Brasil vs. Marruecos (Nueva Jersey), México vs. Corea del Sur (Guadalajara), Ecuador vs. Alemania (Nueva Jersey) y Escocia vs. Brasil (Miami).
FIFA también destacó el fuerte interés de América del Sur y Central, enmarcándolo como evidencia de la capacidad del torneo para “capturar la imaginación” en toda la región antes del inicio en junio de 2026.
La fijación de precios dinámica llegó para quedarse
Mientras que los oficiales de U.S. Soccer inicialmente apuntaron a cientos de miles de boletos de $21 durante el proceso de licitación hace siete años, la FIFA ha implementado en su lugar precios dinámicos en un Mundial masculino por primera vez, siguiendo un modelo similar utilizado en la Copa Mundial de Clubes de este verano.
En comparación, los precios de las entradas para el Mundial de 1994 en Estados Unidos oscilaron entre $25 y $475, mientras que los precios para Qatar 2022 se anunciaron en aproximadamente $70 a $1,600.
La fase de venta actual opera a través de un sorteo de selección aleatoria, permitiendo a los fanáticos aplicar para boletos por partido, categoría y cantidad, aunque las solicitudes no garantizan el éxito. La tercera fase se extiende hasta el 13 de enero de 2026, con los solicitantes exitosos notificados y cobrados automáticamente en febrero.
La FIFA defiende su enfoque
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y la organización han enfatizado repetidamente las métricas de demanda como validación del modelo actual, reiterando que la Copa del Mundo sigue siendo un impulsor de la inversión global en el deporte.
“Como una organización sin fines de lucro, la FIFA reinvierte los ingresos que genera de la Copa Mundial de la FIFA para impulsar el crecimiento del fútbol”, dijo la FIFA en un comunicado el viernes, agregando que se espera que más del 90 por ciento de sus inversiones presupuestadas para 2023-26 se reinviertan en sus 211 asociaciones miembro.
Las entradas también estarán disponibles a través del mercado de reventa de la FIFA a partir del 15 de diciembre, junto con paquetes de hospitalidad y opciones de viaje todo incluido ofrecidas a través de socios oficiales.
Sin embargo, sigue siendo una cuestión abierta si esas vías aliviarán las preocupaciones entre los grupos de seguidores tradicionales, ya que la demanda continúa aumentando y los precios siguen siendo objeto de escrutinio.